Путешественник Федор Конюхов 5 июня вылетел из Архангельска на мотопараплане, чтобы совершить рекордную трансконтинентальную экспедицию в поддержку проекта «Чистая Арктика». За две с половиной недели он должен преодолеть 3 тысячи километров от Белого до Черного моря.
«Конюхов вместе с пилотом Игорем Потапкиным пролетят над Плесецком, Вологдой, Ярославлем, Переславлем-Залесским, Москвой, Тулой, Воронежем и Краснодаром. Предполагается, что прибытие команды в Москву состоится 12 июня — в День России, а завершится экспедиция в Новороссийске 22 июня», — сообщается в telegram-канале путешественника.
Сегодня с утра экспедиция уже преодолела 160 километров. На одном из этапов пилоты планируют пролететь до 500 км без посадки, чтобы побить действующий мировой рекорд польского спортсмена в 427 км.
Наземная команда сопровождает пилотов на автомобилях
Путешественник Федор Конюхов 5 июня вылетел из Архангельска на мотопараплане, чтобы совершить рекордную трансконтинентальную экспедицию в поддержку проекта «Чистая Арктика». За две с половиной недели он должен преодолеть 3 тысячи километров от Белого до Черного моря. «Конюхов вместе с пилотом Игорем Потапкиным пролетят над Плесецком, Вологдой, Ярославлем, Переславлем-Залесским, Москвой, Тулой, Воронежем и Краснодаром. Предполагается, что прибытие команды в Москву состоится 12 июня — в День России, а завершится экспедиция в Новороссийске 22 июня», — сообщается в telegram-канале путешественника. Сегодня с утра экспедиция уже преодолела 160 километров. На одном из этапов пилоты планируют пролететь до 500 км без посадки, чтобы побить действующий мировой рекорд польского спортсмена в 427 км.