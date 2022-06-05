Путешественнику предстоит преодолеть 3 тысячи километров Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Путешественник Федор Конюхов 5 июня вылетел из Архангельска на мотопараплане, чтобы совершить рекордную трансконтинентальную экспедицию в поддержку проекта «Чистая Арктика». За две с половиной недели он должен преодолеть 3 тысячи километров от Белого до Черного моря.

«Конюхов вместе с пилотом Игорем Потапкиным пролетят над Плесецком, Вологдой, Ярославлем, Переславлем-Залесским, Москвой, Тулой, Воронежем и Краснодаром. Предполагается, что прибытие команды в Москву состоится 12 июня — в День России, а завершится экспедиция в Новороссийске 22 июня», — сообщается в telegram-канале путешественника.

Сегодня с утра экспедиция уже преодолела 160 километров. На одном из этапов пилоты планируют пролететь до 500 км без посадки, чтобы побить действующий мировой рекорд польского спортсмена в 427 км.

Наземная команда сопровождает пилотов на автомобилях Telegram-канал Федора Конюхова

Конюхов пролетит от Белого до Черного моря Telegram-канал Федора Конюхова