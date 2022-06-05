Федор Конюхов начал рекордный перелет на мотопараплане. Фото

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Открытие выставки художника и путешественника Федора Конюхова в музее ИЗО. Екатеринбург, конюхов федор
Путешественнику предстоит преодолеть 3 тысячи километров Фото:

Путешественник Федор Конюхов 5 июня вылетел из Архангельска на мотопараплане, чтобы совершить рекордную трансконтинентальную экспедицию в поддержку проекта «Чистая Арктика». За две с половиной недели он должен преодолеть 3 тысячи километров от Белого до Черного моря.

«Конюхов вместе с пилотом Игорем Потапкиным пролетят над Плесецком, Вологдой, Ярославлем, Переславлем-Залесским, Москвой, Тулой, Воронежем и Краснодаром. Предполагается, что прибытие команды в Москву состоится 12 июня — в День России, а завершится экспедиция в Новороссийске 22 июня», — сообщается в telegram-канале путешественника.

Сегодня с утра экспедиция уже преодолела 160 километров. На одном из этапов пилоты планируют пролететь до 500 км без посадки, чтобы побить действующий мировой рекорд польского спортсмена в 427 км.

Наземная команда сопровождает пилотов на автомобилях
Конюхов пролетит от Белого до Черного моря

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Путешественник Федор Конюхов 5 июня вылетел из Архангельска на мотопараплане, чтобы совершить рекордную трансконтинентальную экспедицию в поддержку проекта «Чистая Арктика». За две с половиной недели он должен преодолеть 3 тысячи километров от Белого до Черного моря. «Конюхов вместе с пилотом Игорем Потапкиным пролетят над Плесецком, Вологдой, Ярославлем, Переславлем-Залесским, Москвой, Тулой, Воронежем и Краснодаром. Предполагается, что прибытие команды в Москву состоится 12 июня — в День России, а завершится экспедиция в Новороссийске 22 июня», — сообщается в telegram-канале путешественника. Сегодня с утра экспедиция уже преодолела 160 километров. На одном из этапов пилоты планируют пролететь до 500 км без посадки, чтобы побить действующий мировой рекорд польского спортсмена в 427 км.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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