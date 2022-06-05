Националисты разбомбили шахту имени Челюскинцев в Донецке

Донецк подвергается регулярным обстрелам с украинской стороны (фото из архива) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

В Донецке украинские националисты разбомбили шахту имени Челюскинцев. Обстрел велся из минометов и установок залпового огня «Град» и «Ураган».

«Шахта имени Челюскинцев была уничтожена украинскими националистами. Били из минометов, «Градов» и «Ураганов», — сообщает Народная милиция ДНР в своем telegram-канале.

Под обстрел вместе с представителями ДНР попали французские журналисты. Они были вынуждены укрываться от обстрела в здании продуктового магазина.

«Украина воюет не с армиями. Она воюет с гражданским населением Донбасса, целенаправленно уничтожая инфраструктуру и мирных жителей», — заявили в Народной милиции ДНР.

По данным НМ ДНР, артиллерийскому обстрелу также подверглись две школы, лицей, гимназия и ясли-сад в Донецке. Всего за прошедшие сутки с украинской стороны выпущено более 680 снарядов и мин из реактивных систем залпового огня «Град», 155, 152 и 122-мм ствольной артиллерии, а также 120-мм минометов. Погибло пять мирных жителей, 24 получили ранения, в том числе пятилетний ребенок.

Спецоперация ВС РФ на территории Украины началась с 24 февраля. Ее цель — положить конец восьмилетнему геноциду мирных жителей Донбасса со стороны киевского режима и националистов.

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