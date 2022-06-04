04 июня 2022
03 июня 2022

В Челябинске ищут подрядчиков для автобусных маршрутов

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер на осмотре новых экологичных автобусов. Челябинск, автобус, городской транспорт
Подрядчиков ищут на один сезон Фото:

Власти Челябинска объявили аукционы для обслуживания автобусных маршрутов. Стоимость контрактов колеблется от 1,2 до 26,7 млн рублей. Всего на обслуживание выставлены четыре маршрута, сообщает telegram-канал «Челябинский общественный транспорт».

«Маршрут №42С „Черкасская — Соколиная гора“: два автобуса большого класса с 1 июля по 15 октября. Маршрут №64 „Автобусный парк — Железнодорожный вокзал“: 27 автобусов большого класса с 1 июля по 30 ноября. Маршрут №93С „ЧМК — сад Авиатор 2“: один автобус большого класса с 1 июля по 15 октября. Маршрут №123 „Копейск (Автовокзал) — Челябинск (ПКиО им. Гагарина)“: 20 автобусов малого класса и два автобуса большого класса с 1 июля по 30 сентября», — говорится в сообщении.

По данным сайта госзакупок, самый дорогой контракт на обслуживание маршрута №64 — 26,7 млн рублей. Маршрут №42С выставлен за 1,9 млн рублей, №92С — за 1,2 млн рублей, №123 — за 3,4 млн рублей.

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Власти Челябинска объявили аукционы для обслуживания автобусных маршрутов. Стоимость контрактов колеблется от 1,2 до 26,7 млн рублей. Всего на обслуживание выставлены четыре маршрута, сообщает telegram-канал «Челябинский общественный транспорт». «Маршрут №42С „Черкасская — Соколиная гора“: два автобуса большого класса с 1 июля по 15 октября. Маршрут №64 „Автобусный парк — Железнодорожный вокзал“: 27 автобусов большого класса с 1 июля по 30 ноября. Маршрут №93С „ЧМК — сад Авиатор 2“: один автобус большого класса с 1 июля по 15 октября. Маршрут №123 „Копейск (Автовокзал) — Челябинск (ПКиО им. Гагарина)“: 20 автобусов малого класса и два автобуса большого класса с 1 июля по 30 сентября», — говорится в сообщении. По данным сайта госзакупок, самый дорогой контракт на обслуживание маршрута №64 — 26,7 млн рублей. Маршрут №42С выставлен за 1,9 млн рублей, №92С — за 1,2 млн рублей, №123 — за 3,4 млн рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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