В Челябинске ищут подрядчиков для автобусных маршрутов

Подрядчиков ищут на один сезон Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Власти Челябинска объявили аукционы для обслуживания автобусных маршрутов. Стоимость контрактов колеблется от 1,2 до 26,7 млн рублей. Всего на обслуживание выставлены четыре маршрута, сообщает telegram-канал «Челябинский общественный транспорт».

«Маршрут №42С „Черкасская — Соколиная гора“: два автобуса большого класса с 1 июля по 15 октября. Маршрут №64 „Автобусный парк — Железнодорожный вокзал“: 27 автобусов большого класса с 1 июля по 30 ноября. Маршрут №93С „ЧМК — сад Авиатор 2“: один автобус большого класса с 1 июля по 15 октября. Маршрут №123 „Копейск (Автовокзал) — Челябинск (ПКиО им. Гагарина)“: 20 автобусов малого класса и два автобуса большого класса с 1 июля по 30 сентября», — говорится в сообщении.

По данным сайта госзакупок, самый дорогой контракт на обслуживание маршрута №64 — 26,7 млн рублей. Маршрут №42С выставлен за 1,9 млн рублей, №92С — за 1,2 млн рублей, №123 — за 3,4 млн рублей.