Киев ответил депутату Венгрии на слова о психике Зеленского

05 июня 2022 в 18:28 Размер текста - 17 +

В МИД Украины попросили Ласло Кевера обнародовать справку от психолога Фото: Официальный сайт президента Украины Спикер парламента Венгрии Ласло Кевер должен предъявить свою справку о психическом состоянии. Такое заявление сделал официальный представитель МИД Украины Олег Николенко, комментируя высказывание Кевера о «проблемах с психикой» у президента Украины Владимира Зеленского. «Ожидаем обнародования Кевером справки о состоянии его психического здоровья. Дальнейший диалог с главой венгерского парламента будет связан с выводами, зафиксированными в этой справке», — написал Николенко в социальной сети Twitter (заблокирована на территории РФ). Ранее Кевер дал интервью телеканалу HirTV. В ходе интервью спикер венгерского парламента высказал предположение о том, что Владимир Зеленский страдает от психических проблем. «Здесь какая-то личная психическая проблема у Зеленского, и я не знаю, что с этим можно сделать», — сказал Кевер. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал URA.RU .

Спикер парламента Венгрии Ласло Кевер должен предъявить свою справку о психическом состоянии. Такое заявление сделал официальный представитель МИД Украины Олег Николенко, комментируя высказывание Кевера о «проблемах с психикой» у президента Украины Владимира Зеленского. «Ожидаем обнародования Кевером справки о состоянии его психического здоровья. Дальнейший диалог с главой венгерского парламента будет связан с выводами, зафиксированными в этой справке», — написал Николенко в социальной сети Twitter (заблокирована на территории РФ). Ранее Кевер дал интервью телеканалу HirTV. В ходе интервью спикер венгерского парламента высказал предположение о том, что Владимир Зеленский страдает от психических проблем. «Здесь какая-то личная психическая проблема у Зеленского, и я не знаю, что с этим можно сделать», — сказал Кевер.