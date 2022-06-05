Киев ответил депутату Венгрии на слова о психике Зеленского

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В МИД Украины попросили Ласло Кевера обнародовать справку от психолога Фото:

Спикер парламента Венгрии Ласло Кевер должен предъявить свою справку о психическом состоянии. Такое заявление сделал официальный представитель МИД Украины Олег Николенко, комментируя высказывание Кевера о «проблемах с психикой» у президента Украины Владимира Зеленского.

«Ожидаем обнародования Кевером справки о состоянии его психического здоровья. Дальнейший диалог с главой венгерского парламента будет связан с выводами, зафиксированными в этой справке», — написал Николенко в социальной сети Twitter (заблокирована на территории РФ).

Ранее Кевер дал интервью телеканалу HirTV. В ходе интервью спикер венгерского парламента высказал предположение о том, что Владимир Зеленский страдает от психических проблем. «Здесь какая-то личная психическая проблема у Зеленского, и я не знаю, что с этим можно сделать», — сказал Кевер.

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Спикер парламента Венгрии Ласло Кевер должен предъявить свою справку о психическом состоянии. Такое заявление сделал официальный представитель МИД Украины Олег Николенко, комментируя высказывание Кевера о «проблемах с психикой» у президента Украины Владимира Зеленского. «Ожидаем обнародования Кевером справки о состоянии его психического здоровья. Дальнейший диалог с главой венгерского парламента будет связан с выводами, зафиксированными в этой справке», — написал Николенко в социальной сети Twitter (заблокирована на территории РФ). Ранее Кевер дал интервью телеканалу HirTV. В ходе интервью спикер венгерского парламента высказал предположение о том, что Владимир Зеленский страдает от психических проблем. «Здесь какая-то личная психическая проблема у Зеленского, и я не знаю, что с этим можно сделать», — сказал Кевер.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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