Спикер парламента Венгрии заявил о психических проблемах у Владимира Зеленского Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Украинский лидер Владимир Зеленский страдает от проблем с психикой, нуждающиеся в помощи должны вежливо просить ее, но никак не угрожать и ставить ультиматумы. Об этом заявил спикер парламента Венгрии Ласло Кевер.

«Я не помню, чтобы лидер страны, нуждающейся в помощи, осмелился бы выступить против кого-либо так, как это сделал президент Зеленский не только против Венгрии, но даже против канцлера Германии [Олафа Шольца]», — сказал Кевер в интервью с HirTV. Он указал на нездоровую манеру поведения Зеленского на международной арене.

Он подчеркнул, что нуждающиеся в помощи обычно вежливо просят ее, пусть настойчиво, но не переходя на требования и угрозы. «Угрожают врагам, а не тем, кого хотят сделать друзьями. Здесь какая-то личная психическая проблема [у президента Украины Владимира Зеленского], и я не знаю, что с этим можно сделать», — резюмировал политик.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киеву требуется семь миллиардов долларов в месяц, чтобы покрыть задолженность по социальным выплатам и зарплатам. За финансовой помощью он обратился к председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, передает агентство Bloomberg.

Жители Турции, комментируя выступление президента Украины Владимира Зеленского на международном экономическом форуме в Давосе, назвали его «безмозглым». Свои мнения они высказали в комментариях к статье турецкого издания En Son Haber. Его также высмеяли за видео, которое он выложил в соцсеть. Его подписчики посчитали, что лидер Украины записывал обращение в нетрезвом состоянии. Многие заподозрили его в употреблении запрещенных веществ: «Он кажется обкуренный».

Спецоперация проходит на территории Украины с конца февраля. Ее главными целями являются денацификация, демилитаризация страны, а также помощь гражданам, которые много лет страдали от обстрелов нацбатов и ВСУ. Приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами.

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