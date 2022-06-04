Украинский лидер Владимир Зеленский страдает от проблем с психикой, нуждающиеся в помощи должны вежливо просить ее, но никак не угрожать и ставить ультиматумы. Об этом заявил спикер парламента Венгрии Ласло Кевер.
«Я не помню, чтобы лидер страны, нуждающейся в помощи, осмелился бы выступить против кого-либо так, как это сделал президент Зеленский не только против Венгрии, но даже против канцлера Германии [Олафа Шольца]», — сказал Кевер в интервью с HirTV. Он указал на нездоровую манеру поведения Зеленского на международной арене.
Он подчеркнул, что нуждающиеся в помощи обычно вежливо просят ее, пусть настойчиво, но не переходя на требования и угрозы. «Угрожают врагам, а не тем, кого хотят сделать друзьями. Здесь какая-то личная психическая проблема [у президента Украины Владимира Зеленского], и я не знаю, что с этим можно сделать», — резюмировал политик.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киеву требуется семь миллиардов долларов в месяц, чтобы покрыть задолженность по социальным выплатам и зарплатам. За финансовой помощью он обратился к председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, передает агентство Bloomberg.
Жители Турции, комментируя выступление президента Украины Владимира Зеленского на международном экономическом форуме в Давосе, назвали его «безмозглым». Свои мнения они высказали в комментариях к статье турецкого издания En Son Haber. Его также высмеяли за видео, которое он выложил в соцсеть. Его подписчики посчитали, что лидер Украины записывал обращение в нетрезвом состоянии. Многие заподозрили его в употреблении запрещенных веществ: «Он кажется обкуренный».
Спецоперация проходит на территории Украины с конца февраля. Ее главными целями являются денацификация, демилитаризация страны, а также помощь гражданам, которые много лет страдали от обстрелов нацбатов и ВСУ. Приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами.
Украинский лидер Владимир Зеленский страдает от проблем с психикой, нуждающиеся в помощи должны вежливо просить ее, но никак не угрожать и ставить ультиматумы. Об этом заявил спикер парламента Венгрии Ласло Кевер. «Я не помню, чтобы лидер страны, нуждающейся в помощи, осмелился бы выступить против кого-либо так, как это сделал президент Зеленский не только против Венгрии, но даже против канцлера Германии [Олафа Шольца]», — сказал Кевер в интервью с HirTV. Он указал на нездоровую манеру поведения Зеленского на международной арене. Он подчеркнул, что нуждающиеся в помощи обычно вежливо просят ее, пусть настойчиво, но не переходя на требования и угрозы. «Угрожают врагам, а не тем, кого хотят сделать друзьями. Здесь какая-то личная психическая проблема [у президента Украины Владимира Зеленского], и я не знаю, что с этим можно сделать», — резюмировал политик. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киеву требуется семь миллиардов долларов в месяц, чтобы покрыть задолженность по социальным выплатам и зарплатам. За финансовой помощью он обратился к председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, передает агентство Bloomberg. Жители Турции, комментируя выступление президента Украины Владимира Зеленского на международном экономическом форуме в Давосе, назвали его «безмозглым». Свои мнения они высказали в комментариях к статье турецкого издания En Son Haber. Его также высмеяли за видео, которое он выложил в соцсеть. Его подписчики посчитали, что лидер Украины записывал обращение в нетрезвом состоянии. Многие заподозрили его в употреблении запрещенных веществ: «Он кажется обкуренный». Спецоперация проходит на территории Украины с конца февраля. Ее главными целями являются денацификация, демилитаризация страны, а также помощь гражданам, которые много лет страдали от обстрелов нацбатов и ВСУ. Приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами.