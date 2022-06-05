СМИ: несколько стран закрыли небо для самолета Лаврова

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Новое знание, Сергей Лавров. Москва, лавров сергей
Сергею Лаврову запретили летать над Болгарией, Северной Македонией и Черногорией Фото:

Болгария, Северная Македония и Черногория закрыли свое воздушное пространство для самолета министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Об этом сообщает сербская газета «Вечерне новости».

«Объявленный визит Сергея Лаврова под вопросом. Черногория, Северная Македония и Болгария запретили полеты его самолета. Это подтвердил президент Сербии Александр Вучич», — пишут «Вечерние новости».

Как сообщает газета, у Лаврова запланирована встреча с Александром Вучичем. «Нам важно понимать оценки сербского руководства и его планы действия на дальнейший период, исходя из тех реалий, которые на сегодня сложились», — заявил Лавров.

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Болгария, Северная Македония и Черногория закрыли свое воздушное пространство для самолета министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Об этом сообщает сербская газета «Вечерне новости». «Объявленный визит Сергея Лаврова под вопросом. Черногория, Северная Македония и Болгария запретили полеты его самолета. Это подтвердил президент Сербии Александр Вучич», — пишут «Вечерние новости». Как сообщает газета, у Лаврова запланирована встреча с Александром Вучичем. «Нам важно понимать оценки сербского руководства и его планы действия на дальнейший период, исходя из тех реалий, которые на сегодня сложились», — заявил Лавров.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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