СМИ: несколько стран закрыли небо для самолета Лаврова

05 июня 2022 в 19:57 Размер текста - 17 +

Сергею Лаврову запретили летать над Болгарией, Северной Македонией и Черногорией Фото: Владимир Андреев © URA.RU Болгария, Северная Македония и Черногория закрыли свое воздушное пространство для самолета министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Об этом сообщает сербская газета «Вечерне новости». «Объявленный визит Сергея Лаврова под вопросом. Черногория, Северная Македония и Болгария запретили полеты его самолета. Это подтвердил президент Сербии Александр Вучич», — пишут «Вечерние новости». Как сообщает газета, у Лаврова запланирована встреча с Александром Вучичем. «Нам важно понимать оценки сербского руководства и его планы действия на дальнейший период, исходя из тех реалий, которые на сегодня сложились», — заявил Лавров. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал URA.RU .

Болгария, Северная Македония и Черногория закрыли свое воздушное пространство для самолета министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Об этом сообщает сербская газета «Вечерне новости». «Объявленный визит Сергея Лаврова под вопросом. Черногория, Северная Македония и Болгария запретили полеты его самолета. Это подтвердил президент Сербии Александр Вучич», — пишут «Вечерние новости». Как сообщает газета, у Лаврова запланирована встреча с Александром Вучичем. «Нам важно понимать оценки сербского руководства и его планы действия на дальнейший период, исходя из тех реалий, которые на сегодня сложились», — заявил Лавров.