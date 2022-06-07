Диетолог Калинчев назвал самые вредные для здоровья продукты

Не стоит злоупотреблять даже полезными жирами, сказал Алексей Калинчев Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Самыми вредными для человека являются продукты с высоким содержанием простых углеводов, а также жирная или жареная пища. Об этом URA.RU заявил врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев.

«Я бы рекомендовал исключить или минимизировать продукты с высоким содержанием простых углеводов. Если употреблять их на постоянной основе, то рано или поздно начнет откладываться жир. А при наличии предрасположенности со временем есть риск получить и сахарный диабет второго типа. Речь про сладкие газированные напитки, сладкие фрукты, ягоды, сухофрукты, изделия из пшеничной муки высшего сорта и так далее», — рассказал Алексей Калинчев.

По его словам, не стоит злоупотреблять и жирной пищей. «Неважно, полезные это жиры или вредные. У большинства жирная пища переваривается с большим трудом, вызывая разного рода дискомфорт. А из классической вредности уместно здесь упомянуть картофель фри, чипсы, жирную свинину. Неполезно и все жаренное в большом количестве жира, когда пища пропитывается им», — уточнил диетолог.

Эндокринолог призвал тщательнее подбирать себе рацион. «Здоровый человек может есть все, правда, в разумных количествах. А вот больному лучше следить за своим питанием», — предупредил врач.