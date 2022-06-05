Россия продолжает специальную операцию на Украине Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли массированный удар по Донецку, президент России Владимир Путин пообещал ответить на поставки западного оружия на Украину. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 5 июня.

ВСУ выпустили 40 снарядов из реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град» по центру Донецка. По данным местных властей, в результате массированного обстрела пять человек погибло, 20 пострадало;

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ примет меры в ответ на поставки американского оружия Киеву. «Мы будем делать соответствующие выводы и применять свои средства поражения. Их у нас достаточно, для того чтобы наносить удары по тем объектам, по которым мы пока не наносим», — заявил Путин;

СМИ сообщили, что на границе Херсонской и Николаевской областей был ликвидирован командир 18-го батальона 35-й бригады морской пехоты ВСУ майор Сергей Дердуга. Подробности не уточняются;

Российские войска уничтожили танки Т-72 и другую бронетехнику, которую страны Евросоюза прислали Украине. Кроме того, были уничтожены заводские цеха в Краматорске, Дружковке и Часове Яре Донецкой народной республики;

ВСУ захватили здание Организации объединенных наций (ООН) в Краматорске. По сообщения местных властей, бойцы ВСУ не допускают сотрудников миссии к своему имуществу, а также запрещают вести фото и видеофиксацию.

Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. По словам главы государства, это вынужденное решение, необходимое для защиты жителей Донбасса от геноцида. В Минобороны РФ подчеркнули, что российская армия стремится не допустить жертв среди мирных жителей и наносит удары только по военным объектам ВСУ.

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