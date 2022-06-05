Вучич обратится к нации в связи с отменой визита Лаврова

06 июня 2022 в 01:59 Размер текста - 17 +

Сергей Лавров должен был прилететь в Белград 6 июня Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент Сербии Александр Вучич 6 июня собирается обратиться к гражданам своей страны в связи с отменой визита министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в Белград. Глава российского МИД должен был посетить в республику 6—7 июня. «Президент выступит с обращением к гражданам Сербии в вечерних новостях в 19:30 по местному времени в связи с закрытием Болгарией, Северной Македонией и Черногорией своего воздушного пространства для самолета Лаврова», — передало «Национальное телевидение республики». О том что балканские страны закрыли небо для самолета министра иностранных дел России стало известно в воскресенье. При это премьер-министр Сербии Ана Брнабич заявила, что ситуация с визитом Лаврова «крайне сложная и решением проблем занимается лично президент страны». Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что в рамках рабочего визита были запланированы встречи с президентом Сербии, переговоры с министром иностранных дел, председателем Народной скупщины и патриархом Сербским. Предполагалось, что стороны углубленно обсудят вопросы взаимодействия сфер политики и экономики, обменяются мнениями по ситуации в Балканском регионе, обсудят международные проблемы. О том, что балканские страны закрыли небо для самолета Лаврова, URA.RU сообщало ранее. После чего в Совфед РФ уличил страны Европы в страхе перед главой МИД России, заявив, что «на самом деле это показатель комплекса политической неполноценности».

Президент Сербии Александр Вучич 6 июня собирается обратиться к гражданам своей страны в связи с отменой визита министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в Белград. Глава российского МИД должен был посетить в республику 6—7 июня. «Президент выступит с обращением к гражданам Сербии в вечерних новостях в 19:30 по местному времени в связи с закрытием Болгарией, Северной Македонией и Черногорией своего воздушного пространства для самолета Лаврова», — передало «Национальное телевидение республики». О том что балканские страны закрыли небо для самолета министра иностранных дел России стало известно в воскресенье. При это премьер-министр Сербии Ана Брнабич заявила, что ситуация с визитом Лаврова «крайне сложная и решением проблем занимается лично президент страны». Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что в рамках рабочего визита были запланированы встречи с президентом Сербии, переговоры с министром иностранных дел, председателем Народной скупщины и патриархом Сербским. Предполагалось, что стороны углубленно обсудят вопросы взаимодействия сфер политики и экономики, обменяются мнениями по ситуации в Балканском регионе, обсудят международные проблемы. О том, что балканские страны закрыли небо для самолета Лаврова, URA.RU сообщало ранее. После чего в Совфед РФ уличил страны Европы в страхе перед главой МИД России, заявив, что «на самом деле это показатель комплекса политической неполноценности».