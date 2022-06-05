В Совфеде уличили страны Европы в страхе перед Лавровым

06 июня 2022 в 01:18 Размер текста - 17 +

В Совфеде оценили отказ стран Европы пускать Лаврова в Сербию Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Отказ нескольких европейских стран пропускать через свое воздушное пространство главу МИД РФ Сергея Лаврова является показателем политической неполноценности. Так считает председатель международного комитета Совфеда Григорий Карасин. «Насколько страшен для Европы Сергей Лавров. Отказ Болгарии, Черногории и Северной Македонии пропустить самолет Лаврова в Сербию рождает много эмоций. Одна из них — Евросоюз думает, что физическая блокада контактов российских представителей с зарубежными партнерами укрепит „единомыслие“ в Европе относительно политики России. На самом же деле, это показатель комплекса политической неполноценности», — написал Карасин в Telegram. Он добавил, что западные страны опасаются, что диалог с Москвой обрушит единый антироссийский строй Евросоюза. Выходит, заключил он, «уверенности в правоте своих подходов у западников нет!» Ранее стало известно, что Болгария, Северная Македония и Черногория закрыли свое воздушное пространство для самолета министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. У политика была запланирована встреча с президентом Сербии Александром Вучичем. Ранее российский министр дал интервью боснийско-сербской телерадиокомпании «Радио и телевидение Республики Сербской». Он поделился, что в результате введенных против России жестких ограничений жители Европы ежедневно стали сталкиваться с инфляцией и ухудшением уровня жизни, многим из них грозит нищета, передает телеканал 360. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал URA.RU .

Отказ нескольких европейских стран пропускать через свое воздушное пространство главу МИД РФ Сергея Лаврова является показателем политической неполноценности. Так считает председатель международного комитета Совфеда Григорий Карасин. «Насколько страшен для Европы Сергей Лавров. Отказ Болгарии, Черногории и Северной Македонии пропустить самолет Лаврова в Сербию рождает много эмоций. Одна из них — Евросоюз думает, что физическая блокада контактов российских представителей с зарубежными партнерами укрепит „единомыслие“ в Европе относительно политики России. На самом же деле, это показатель комплекса политической неполноценности», — написал Карасин в Telegram. Он добавил, что западные страны опасаются, что диалог с Москвой обрушит единый антироссийский строй Евросоюза. Выходит, заключил он, «уверенности в правоте своих подходов у западников нет!» Ранее стало известно, что Болгария, Северная Македония и Черногория закрыли свое воздушное пространство для самолета министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. У политика была запланирована встреча с президентом Сербии Александром Вучичем. Ранее российский министр дал интервью боснийско-сербской телерадиокомпании «Радио и телевидение Республики Сербской». Он поделился, что в результате введенных против России жестких ограничений жители Европы ежедневно стали сталкиваться с инфляцией и ухудшением уровня жизни, многим из них грозит нищета, передает телеканал 360.