Пост набрал более 50 комментариев жителей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жители Лабытнанги (ЯНАО) обсуждают в соцсети «ВКонтакте» снятого с собаки клеща. Пост и фото с информацией появились в паблике «Лабытнанги Info». Публикация набрала более 50 комментариев пользователей.

«Последствия лесной прогулки. Сняли с собаки», — написала автор поста Ольга Зернина.

«Откуда клещи на севере? Это вообще не их ареал обитания», — возмутился в комментариях Петр Олейник. «Климат меняется. Давно кричат, что клещи к северу подбираются», — высказалась Надежда Троян. «Мы в прошлом году тоже снимали, поймали на ст. Обской. Очень удивилась, т. к. сколько лет гуляли с собакой, и впервые клеща вытащили», — поделилась Анастасия Ерыкалова.

Ранее URA.RU писало, что во время прогулки в Ноябрьске гадюка укусила собаку. Об этом сообщила местная жительница.

Клещ «Лабытнанги Info», «ВКонтакте»