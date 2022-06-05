05 июня 2022
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03 июня 2022

Жителей ЯНАО удивил клещ. «Это вообще не их ареал обитания»

© Служба новостей «URA.RU»
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Клещ. Челябинск, клещ, энцефалит
Пост набрал более 50 комментариев жителей Фото:

Жители Лабытнанги (ЯНАО) обсуждают в соцсети «ВКонтакте» снятого с собаки клеща. Пост и фото с информацией появились в паблике «Лабытнанги Info». Публикация набрала более 50 комментариев пользователей.

«Последствия лесной прогулки. Сняли с собаки», — написала автор поста Ольга Зернина.

«Откуда клещи на севере? Это вообще не их ареал обитания», — возмутился в комментариях Петр Олейник. «Климат меняется. Давно кричат, что клещи к северу подбираются», — высказалась Надежда Троян. «Мы в прошлом году тоже снимали, поймали на ст. Обской. Очень удивилась, т. к. сколько лет гуляли с собакой, и впервые клеща вытащили», — поделилась Анастасия Ерыкалова.

Ранее URA.RU писало, что во время прогулки в Ноябрьске гадюка укусила собаку. Об этом сообщила местная жительница.

Клещ

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Жители Лабытнанги (ЯНАО) обсуждают в соцсети «ВКонтакте» снятого с собаки клеща. Пост и фото с информацией появились в паблике «Лабытнанги Info». Публикация набрала более 50 комментариев пользователей. «Последствия лесной прогулки. Сняли с собаки», — написала автор поста Ольга Зернина. «Откуда клещи на севере? Это вообще не их ареал обитания», — возмутился в комментариях Петр Олейник. «Климат меняется. Давно кричат, что клещи к северу подбираются», — высказалась Надежда Троян. «Мы в прошлом году тоже снимали, поймали на ст. Обской. Очень удивилась, т. к. сколько лет гуляли с собакой, и впервые клеща вытащили», — поделилась Анастасия Ерыкалова. Ранее URA.RU писало, что во время прогулки в Ноябрьске гадюка укусила собаку. Об этом сообщила местная жительница.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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