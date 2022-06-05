Новый Уренгой назван в числе девяти городов с дорогим жильем

В Новом Уренгое квадратный метр стоит 160 тысяч рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Новом Уренгое (ЯНАО) средняя цена квадратного метра жилья на вторичном рынке составляет 160 тысяч рублей. Аналитики федеральной компании «Этажи» составили рейтинг городов РФ, в которых стоимость квадрата превышает 150 тысяч рублей. Новый Уренгой занял восьмое место из девяти.

«В краткосрочной перспективе в большей части названных городов прогнозируется снижение средней стоимости квадратного метра. Цены превышают реальную покупательскую способность населения», — рассказал «Известиям» директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов.

На первом месте рейтинга расположилась Москва, в столице квадратный метр, в среднем, стоит 336,4 тысячи рублей. На второй строчке Сочи, на третьей — Геленджик. В топ также вошли Санкт-Петербург, Ялта, Севастополь, Владивосток и Южно-Сахалинск.

Ранее URA.RU писало, что темпы жилищного строительства в ЯНАО выросли в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщила пресс-служба окружного правительства.