05 июня 2022
04 июня 2022
03 июня 2022

Новый Уренгой назван в числе девяти городов с дорогим жильем

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт на тему недвижимость. Курган, дом, ипотека, вторичное жилье, многоквартирный дом, квартиры, вторжилье
В Новом Уренгое квадратный метр стоит 160 тысяч рублей Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) средняя цена квадратного метра жилья на вторичном рынке составляет 160 тысяч рублей. Аналитики федеральной компании «Этажи» составили рейтинг городов РФ, в которых стоимость квадрата превышает 150 тысяч рублей. Новый Уренгой занял восьмое место из девяти.

«В краткосрочной перспективе в большей части названных городов прогнозируется снижение средней стоимости квадратного метра. Цены превышают реальную покупательскую способность населения», — рассказал «Известиям» директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов.

На первом месте рейтинга расположилась Москва, в столице квадратный метр, в среднем, стоит 336,4 тысячи рублей. На второй строчке Сочи, на третьей — Геленджик. В топ также вошли Санкт-Петербург, Ялта, Севастополь, Владивосток и Южно-Сахалинск.

Ранее URA.RU писало, что темпы жилищного строительства в ЯНАО выросли в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщила пресс-служба окружного правительства.

Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Округ белых ночей».

В Новом Уренгое (ЯНАО) средняя цена квадратного метра жилья на вторичном рынке составляет 160 тысяч рублей. Аналитики федеральной компании «Этажи» составили рейтинг городов РФ, в которых стоимость квадрата превышает 150 тысяч рублей. Новый Уренгой занял восьмое место из девяти. «В краткосрочной перспективе в большей части названных городов прогнозируется снижение средней стоимости квадратного метра. Цены превышают реальную покупательскую способность населения», — рассказал «Известиям» директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов. На первом месте рейтинга расположилась Москва, в столице квадратный метр, в среднем, стоит 336,4 тысячи рублей. На второй строчке Сочи, на третьей — Геленджик. В топ также вошли Санкт-Петербург, Ялта, Севастополь, Владивосток и Южно-Сахалинск. Ранее URA.RU писало, что темпы жилищного строительства в ЯНАО выросли в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщила пресс-служба окружного правительства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...