В ЯНАО строительство новостроек ускорилось в 2.5 раза

Количество новостроек увеличилось в 2.5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Темпы жилищного строительства в ЯНАО выросли в 2.5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба окружного правительства на официальном портале.

«За аналогичный период ввод [нового жилья] увеличился более чем в два раза по сравнению с показателями прошлого года. К началу мая в округе сдано 17 многоквартирных домов на 787 квартир. Еще 204 дома возведено в сфере индивидуального строительства», — сообщает пресс-служба правительства.

За четыре месяца в регионе программа строительства жилья на текущий год выполнена на 45%. В округе построено более 70 тыс кв. метров жилой площади.

Ускорение темпов строительства способствует реализации национального проекта «Жилье и городская среда» и решает задачи губернатора Дмитрия Артюхова по расселению аварийного жилья к 2025 году.

Ранее URA.RU рассказало о том, что за первый квартал строительная программа была выполнена на треть. Решать жилищные вопросы жителям округа помогают действующие программы и льготная ипотека.