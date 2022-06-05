Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила, что окружающие Сербию страны закрыли воздушное пространство для самолета министра иностранных дел Сергея Лаврова. Об этом политик сообщила в эфире итальянского телеканала La7.
«Лишь час назад страны, окружающие Сербию, закрыли естественный воздушный канал для самолета Сергея Лаврова, который должен был отправиться в Сербию. Российская делегация должна была провести переговоры в Белграде, и страны-члены ЕС и НАТО закрыли воздушное пространство. Это очередной закрытый канал коммуникации», — рассказала Захарова.
Ранее URA.RU писало, что Болгария, Северная Македония и Черногория закрыли небо для самолета Сергея Лаврова. По сообщениям СМИ, министр иностранных дел РФ должен был в Сербии встретиться с президентом Александром Вучичем.
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила, что окружающие Сербию страны закрыли воздушное пространство для самолета министра иностранных дел Сергея Лаврова. Об этом политик сообщила в эфире итальянского телеканала La7. «Лишь час назад страны, окружающие Сербию, закрыли естественный воздушный канал для самолета Сергея Лаврова, который должен был отправиться в Сербию. Российская делегация должна была провести переговоры в Белграде, и страны-члены ЕС и НАТО закрыли воздушное пространство. Это очередной закрытый канал коммуникации», — рассказала Захарова. Ранее URA.RU писало, что Болгария, Северная Македония и Черногория закрыли небо для самолета Сергея Лаврова. По сообщениям СМИ, министр иностранных дел РФ должен был в Сербии встретиться с президентом Александром Вучичем.