05 июня 2022

Приставам пришлось заказать окна, чтобы наказать свердловчанина

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Оглашение приговора банде подъельников Романова. Курган, фссп, судебные приставы
Приставы поймали должника, применив хитрость Фото:

Свердловские судебные приставы поймали должника из Талицы, который не платил детям алименты, заказав у него установку пластиковых окон. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Свердловской области.

«Судебные приставы вызвали должника для замера окон на вымышленный адрес. В результате подготовленной операции, с должника взято объяснение о причинах неуплаты», — сообщили в пресс-службе. Там отметили, что свердловчанина за то, что он не платил алименты, приговорили к ста часам обязательных работ.

Приставы сообщили, что мужчина работал установщиком окон, но никак не помогал трем детям, которые должны были получать алименты от него. Свое поведение должник объяснял тем, что у него нет денег. С приставами до проведенной операции он общался только по телефону.

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Свердловские судебные приставы поймали должника из Талицы, который не платил детям алименты, заказав у него установку пластиковых окон. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Свердловской области. «Судебные приставы вызвали должника для замера окон на вымышленный адрес. В результате подготовленной операции, с должника взято объяснение о причинах неуплаты», — сообщили в пресс-службе. Там отметили, что свердловчанина за то, что он не платил алименты, приговорили к ста часам обязательных работ. Приставы сообщили, что мужчина работал установщиком окон, но никак не помогал трем детям, которые должны были получать алименты от него. Свое поведение должник объяснял тем, что у него нет денег. С приставами до проведенной операции он общался только по телефону.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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