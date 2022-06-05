Приставам пришлось заказать окна, чтобы наказать свердловчанина

Приставы поймали должника, применив хитрость Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Свердловские судебные приставы поймали должника из Талицы, который не платил детям алименты, заказав у него установку пластиковых окон. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Свердловской области.

«Судебные приставы вызвали должника для замера окон на вымышленный адрес. В результате подготовленной операции, с должника взято объяснение о причинах неуплаты», — сообщили в пресс-службе. Там отметили, что свердловчанина за то, что он не платил алименты, приговорили к ста часам обязательных работ.

Приставы сообщили, что мужчина работал установщиком окон, но никак не помогал трем детям, которые должны были получать алименты от него. Свое поведение должник объяснял тем, что у него нет денег. С приставами до проведенной операции он общался только по телефону.