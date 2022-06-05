05 июня 2022
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В Пермском крае сократилось количество вакансий

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Пермь, работа, безработица, газета есть работа, поиск работы, вакансии
Количество вакансий в Прикамье сократилось на 24% по сравнению с 2021 годом Фото:

В Пермском крае на 24% сократилось количество вакансий по сравнению с 2021 годом. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе HeadHunter. Онлайн-платформа провела анализ ситуации с подбором персонала в регионах Приволжского федерального округа (ПФО).

«В ПФО в мае текущего года было открыто 122,5 тысячи вакансий — это на 23% меньше, чем в мае 2021 года, и на 5% меньше, чем в апреле 2022 года. В Пермском крае за год среднее количество предложений о работе снизилось на 24%», — информируют аналитики hh.ru. Сейчас в регионе насчитывается около 10,7 тыс вакансий.

Наиболее сильное падение среди регионов ПФО продемонстрировала республика Марий Эл. За год количество предложений о работе в этом регионе сократилось на 35% по сравнению с прошлым годом. Ранее стало известно о том, что в Пермском крае может резко вырасти количество сотрудников, оставшихся без работы.

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В Пермском крае на 24% сократилось количество вакансий по сравнению с 2021 годом. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе HeadHunter. Онлайн-платформа провела анализ ситуации с подбором персонала в регионах Приволжского федерального округа (ПФО). «В ПФО в мае текущего года было открыто 122,5 тысячи вакансий — это на 23% меньше, чем в мае 2021 года, и на 5% меньше, чем в апреле 2022 года. В Пермском крае за год среднее количество предложений о работе снизилось на 24%», — информируют аналитики hh.ru. Сейчас в регионе насчитывается около 10,7 тыс вакансий. Наиболее сильное падение среди регионов ПФО продемонстрировала республика Марий Эл. За год количество предложений о работе в этом регионе сократилось на 35% по сравнению с прошлым годом. Ранее стало известно о том, что в Пермском крае может резко вырасти количество сотрудников, оставшихся без работы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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