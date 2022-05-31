В Пермском крае ожидается резкий рост числа уволенных

01 июня 2022 в 10:51 Размер текста - 17 +

Пермьстат предупредил о высвобождении работников предприятий и организаций Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Пермском крае может резко вырасти количество оставшихся без работы сотрудников. Это следует из данных Пермьстата, опубликованных на сайте статведомства. Так, во втором квартале количество тех, кто потеряет работу, будет на 43% больше, чем за три месяца текущего года. «По сравнению с предполагаемым высвобождением в первом квартале 2022 года численность работников, намеченных к высвобождению во втором квартале, увеличилась на 42,7%», — указывают в Пермьстате. Также, по данным статистики, в первом квартале текущего года из предприятий и организаций уволилось 34,7 тысяч работников. Большая часть из них (76,4%) уволилась по собственному желанию. Численность принятых работников организаций превысила численность выбывших работников на 2,2%. Ранее аналитики HeadHunter подсчитали, что за апрель в Пермском крае резко сократилось количество свободных рабочих мест. Подписывайтесь на телеграм-канал «Большая П» , будьте в курсе всех важных событий.

В Пермском крае может резко вырасти количество оставшихся без работы сотрудников. Это следует из данных Пермьстата, опубликованных на сайте статведомства. Так, во втором квартале количество тех, кто потеряет работу, будет на 43% больше, чем за три месяца текущего года. «По сравнению с предполагаемым высвобождением в первом квартале 2022 года численность работников, намеченных к высвобождению во втором квартале, увеличилась на 42,7%», — указывают в Пермьстате. Также, по данным статистики, в первом квартале текущего года из предприятий и организаций уволилось 34,7 тысяч работников. Большая часть из них (76,4%) уволилась по собственному желанию. Численность принятых работников организаций превысила численность выбывших работников на 2,2%. Ранее аналитики HeadHunter подсчитали, что за апрель в Пермском крае резко сократилось количество свободных рабочих мест.