Сосиски на момент покупки оказались просроченными почти на две недели Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Ребенок из Екатеринбурга отравился просроченными сосисками, купленными в магазине торговой сети «Пятерочка», из-за чего врачам пришлось доставить подростка в больницу с гастроэнтеритом. Об этом рассказали родители ребенка.

«Сосиски мы купили 17 апреля, а срок годности истек еще 5-го. Требование к торговой сети было такое — выплатить компенсацию в размере 50 тысяч рублей», — цитирует портал Е1 отца подростка. По его словам, ребенка после ужина сосисками пришлось госпитализировать.

По данным портала, компенсацию за отравление снизили в пять раз — до 10 тысяч рублей. Такую сумму посчитали справедливой и соответствующей обстоятельствам.

URA.RU обратилось к представителю пресс-службы Х5 Retail Group (владеет «Пятерочкой»). Он не смог оперативно прокомментировать информацию.