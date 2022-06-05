05 июня 2022

В Екатеринбурге ребенок отравился сосисками из «Пятерочки». Его отвезли в больницу

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Агрофирма Ариант, продовольственная безопасность. Челябинск, свинина, сосиски, продовольствие, еда, мясо, апк, сельское хозяйство
Сосиски на момент покупки оказались просроченными почти на две недели Фото:

Ребенок из Екатеринбурга отравился просроченными сосисками, купленными в магазине торговой сети «Пятерочка», из-за чего врачам пришлось доставить подростка в больницу с гастроэнтеритом. Об этом рассказали родители ребенка.

«Сосиски мы купили 17 апреля, а срок годности истек еще 5-го. Требование к торговой сети было такое — выплатить компенсацию в размере 50 тысяч рублей», — цитирует портал Е1 отца подростка. По его словам, ребенка после ужина сосисками пришлось госпитализировать.

По данным портала, компенсацию за отравление снизили в пять раз — до 10 тысяч рублей. Такую сумму посчитали справедливой и соответствующей обстоятельствам.

URA.RU обратилось к представителю пресс-службы Х5 Retail Group (владеет «Пятерочкой»). Он не смог оперативно прокомментировать информацию.

Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво».

Ребенок из Екатеринбурга отравился просроченными сосисками, купленными в магазине торговой сети «Пятерочка», из-за чего врачам пришлось доставить подростка в больницу с гастроэнтеритом. Об этом рассказали родители ребенка. «Сосиски мы купили 17 апреля, а срок годности истек еще 5-го. Требование к торговой сети было такое — выплатить компенсацию в размере 50 тысяч рублей», — цитирует портал Е1 отца подростка. По его словам, ребенка после ужина сосисками пришлось госпитализировать. По данным портала, компенсацию за отравление снизили в пять раз — до 10 тысяч рублей. Такую сумму посчитали справедливой и соответствующей обстоятельствам. URA.RU обратилось к представителю пресс-службы Х5 Retail Group (владеет «Пятерочкой»). Он не смог оперативно прокомментировать информацию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...