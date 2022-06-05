Ребенок из Екатеринбурга отравился просроченными сосисками, купленными в магазине торговой сети «Пятерочка», из-за чего врачам пришлось доставить подростка в больницу с гастроэнтеритом. Об этом рассказали родители ребенка.
«Сосиски мы купили 17 апреля, а срок годности истек еще 5-го. Требование к торговой сети было такое — выплатить компенсацию в размере 50 тысяч рублей», — цитирует портал Е1 отца подростка. По его словам, ребенка после ужина сосисками пришлось госпитализировать.
По данным портала, компенсацию за отравление снизили в пять раз — до 10 тысяч рублей. Такую сумму посчитали справедливой и соответствующей обстоятельствам.
URA.RU обратилось к представителю пресс-службы Х5 Retail Group (владеет «Пятерочкой»). Он не смог оперативно прокомментировать информацию.
Ребенок из Екатеринбурга отравился просроченными сосисками, купленными в магазине торговой сети «Пятерочка», из-за чего врачам пришлось доставить подростка в больницу с гастроэнтеритом. Об этом рассказали родители ребенка. «Сосиски мы купили 17 апреля, а срок годности истек еще 5-го. Требование к торговой сети было такое — выплатить компенсацию в размере 50 тысяч рублей», — цитирует портал Е1 отца подростка. По его словам, ребенка после ужина сосисками пришлось госпитализировать. По данным портала, компенсацию за отравление снизили в пять раз — до 10 тысяч рублей. Такую сумму посчитали справедливой и соответствующей обстоятельствам. URA.RU обратилось к представителю пресс-службы Х5 Retail Group (владеет «Пятерочкой»). Он не смог оперативно прокомментировать информацию.