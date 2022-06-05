05 июня 2022
04 июня 2022

Пермяк пошел домой после того, как его сбил поезд. «Отбросило на 10 метров»

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Пермь, жд стрелка, запасный путь
Мужчины шли вдоль ж/д путей и не услышали приближающийся поезд Фото:

В Перми поезд сбил мужчину, который вместе с приятелем шел вдоль железнодорожных путей. От удара пермяка отбросило на 10 метров, однако от госпитализации он отказался.

«Двое мужчин шли вдоль ж/д путей. Они не заметили приближение поезда, поэтому не успели среагировать, когда тот стал стремительно приближаться. В итоге от удара одного пермяка отбросило на 10 метров. Пострадавший остался жив, более того, ему даже не потребовалась госпитализация», — пишет портал «В курсе.ру».

Происшествие произошло 4 июня. Сейчас в случившемся разбирается транспортная прокуратура, пояснили URA.RU в надзорном ведомстве. «Происшествие произошло на 5 километре перегона Пермь I-Пермь II. Мужчине, которого сбил поезд, 32 года, от госпитализации он отказался», — сообщила старший помощник Уральского транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ Ольга Романова.

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В Перми поезд сбил мужчину, который вместе с приятелем шел вдоль железнодорожных путей. От удара пермяка отбросило на 10 метров, однако от госпитализации он отказался. «Двое мужчин шли вдоль ж/д путей. Они не заметили приближение поезда, поэтому не успели среагировать, когда тот стал стремительно приближаться. В итоге от удара одного пермяка отбросило на 10 метров. Пострадавший остался жив, более того, ему даже не потребовалась госпитализация», — пишет портал «В курсе.ру». Происшествие произошло 4 июня. Сейчас в случившемся разбирается транспортная прокуратура, пояснили URA.RU в надзорном ведомстве. «Происшествие произошло на 5 километре перегона Пермь I-Пермь II. Мужчине, которого сбил поезд, 32 года, от госпитализации он отказался», — сообщила старший помощник Уральского транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ Ольга Романова.
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