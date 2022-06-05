Медики будут консультировать онлайн больных из ЯНАО

Жители ЯНАО смогут получить консультацию у кардиологов, терапевтов и эндокринологов Фото: Анна Майорова © URA.RU

Жители ЯНАО смогут удаленно консультироваться у врачей из федеральных клиник. Получить онлайн помощь за 2022 год смогут более 18 тысяч пациентов. Как сообщается на сайте окружного правительства, проект запустили по поручению главы региона Дмитрия Артюхова.

«На Ямале приступили к реализации телемедицинского проекта для пациентов, состоящих на диспансерном учете с артериальной гипертонией и сахарным диабетом. Они могут получить удаленную консультацию врачей из федеральных клиник, не выходя из дома. Проект запущен по поручению губернатора Ямала Дмитрия Артюхова», — говорится в сообщении.

Благодаря программе, которая создана на онлайн-платформе «Сбер-Здоровье», жители округа смогут проконсультироваться у кардиологов, терапевтов и эндокринологов. Чтобы получить помощь специалистов из других регионов, необходимо обратиться к своему лечащему врачу, который передаст необходимую и информацию о пациенте и определит время для консультации.

«Одной из первых пациенток пилотного проекта стала жительница Муравленко Ирина Юрова. Женщина состоит на диспансерном учете у врача-эндокринолога с сахарным диабетом, имея также артериальную гипертонию, наблюдается у участкового-терапевта. В ходе телемедицинской консультации врачи дали пациентке рекомендации по питанию, назначили дополнительное обследование и скорректировали лечение. Подробная инструкция пришла и в виде смс-сообщения», — добавили в пресс-службе.

Благодаря тому, что власти страны делают упор на отечественные разработки и поддерживают новые проекты, государство сможет добиться высокого статуса в области мировой науки. За счет того, что молодые ученые делают новые открытия, Россия может реализовывать и использовать исключительно отечественные разработки и проекты.

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