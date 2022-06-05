Ветеран курганского университета умер после болезни

Александр Тыщенко скончался после продолжительной болезни на 86-м году жизни Фото: сайт Курганского государственного университета

Доцент кафедры физики Курганского государственного университета (КГУ) Александр Тыщенко умер после продолжительной болезни. Об этом сообщают в пресс-службе вуза.

«Администрация КГУ и кафедра физики с прискорбием сообщает, что 4 июня после продолжительной тяжелой болезни на 86-м году жизни скончался ветеран университета, кандидат физико-математических наук, доцент кафедры физики Александр Петрович Тыщенко. Администрация КГУ выражает искреннее соболезнование родным, друзьям и близким», — говорится в сообщении на сайте вуза.

Прощание с Тыщенко состоится 7 июня с 12.00 до 13.00. Оно пройдет в траурном зале Курганской областной клинической больницы по улице Томина, 63, корп.6.

В этот же день, 7 июня, с 13.00 до 14.00 в траурном зале ЖБИ состоится прощание с доктором исторических наук, профессором КГУ Владимиром Менщиковым. Как ранее сообщало URA.RU, Менщиков скоропостижно скончался 3 июня на 57-м году жизни.