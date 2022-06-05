Мэр из ХМАО собирается каждую неделю бегать с горожанами

06 июня 2022 в 15:25 Размер текста - 17 +

Глава Югорска Алексей Харлов готовится к первой пробежке вместе с горожанами Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Глава Югорска Алексей Харлов решил устраивать еженедельные утренние пробежки вместе с горожанами. Об этом URA.RU сообщил источник в местном политическом истеблишменте. «Харлов решил раз в неделю по утрам устраивать пробежки, к которым может присоединиться любой желающий. Он в свое время окончил институт физкультуры и работал тренером по боксу, так что и сейчас форму старается поддерживать. Но цель не только в пробежках, как таковых. Харлов готов в это время общаться с жителями Югорска и обсуждать проблемы и предложения по развитию города», — сообщил инсайдер. Основатель бегового сообщества Югорска Наталья Коломиец в разговоре с URA.RU подтвердила информацию о предстоящей пробежке с мэром. «Она запланирована на 8 июня, сбор в 5:45 утра. График у главы города достаточно напряженный и нужно, чтобы он на рабочем месте смог находиться уже после семи утра. Ориентировочно, мы пробежим 6-8 километров, в легком темпе. Чтобы по ходу движения можно было бы еще поговорить и увидеть какие-то городские проблемы не из окна машины, а вживую», — рассказала Коломиец. Ранее URA.RU сообщало, что аналогичные пробежки проводит глава Белоярского района Сергей Маненков. К нему присоединяются местные депутаты, бюджетники и другие жители города Белоярский. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

Глава Югорска Алексей Харлов решил устраивать еженедельные утренние пробежки вместе с горожанами. Об этом URA.RU сообщил источник в местном политическом истеблишменте. «Харлов решил раз в неделю по утрам устраивать пробежки, к которым может присоединиться любой желающий. Он в свое время окончил институт физкультуры и работал тренером по боксу, так что и сейчас форму старается поддерживать. Но цель не только в пробежках, как таковых. Харлов готов в это время общаться с жителями Югорска и обсуждать проблемы и предложения по развитию города», — сообщил инсайдер. Основатель бегового сообщества Югорска Наталья Коломиец в разговоре с URA.RU подтвердила информацию о предстоящей пробежке с мэром. «Она запланирована на 8 июня, сбор в 5:45 утра. График у главы города достаточно напряженный и нужно, чтобы он на рабочем месте смог находиться уже после семи утра. Ориентировочно, мы пробежим 6-8 километров, в легком темпе. Чтобы по ходу движения можно было бы еще поговорить и увидеть какие-то городские проблемы не из окна машины, а вживую», — рассказала Коломиец. Ранее URA.RU сообщало, что аналогичные пробежки проводит глава Белоярского района Сергей Маненков. К нему присоединяются местные депутаты, бюджетники и другие жители города Белоярский.