02 июня 2022

В ХМАО глава района и депутаты вышли на утреннюю пробежку. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Сергей Маненков отметил, что бег прививает культуру оптимизма и бодрости

На утреннюю пробежку на лыжной базе «Белая горка» в Белоярском (ХМАО) вышли глава района, депутаты Думы, сотрудники больницы, молодежь и единороссы. Об этом на странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил глава Белоярского района Сергей Маненков.

«Сегодня в 6:30 утра мы совершили утреннюю пробежку. Сама возможность пробежать в прекрасную погоду по живописному парку — это большое счастье. Бег, как и другие виды спорта, формирует культуру оптимизма, культуру бодрости. Я рад, что нахожусь среди единомышленников», — сообщил Маненков.

Мероприятие приурочили ко Всемирному дню бега. Праздник отмечается 1 июня.

Ранее URA.RU писало, что чиновники в правительстве ХМАО начали делать зарядку во время работы. Об этом рассказали в официальном telegram-канале департамента государственной гражданской службы и кадровой политики округа.

Участники утренней пробежки
Фото:

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На утреннюю пробежку на лыжной базе «Белая горка» в Белоярском (ХМАО) вышли глава района, депутаты Думы, сотрудники больницы, молодежь и единороссы. Об этом на странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил глава Белоярского района Сергей Маненков. «Сегодня в 6:30 утра мы совершили утреннюю пробежку. Сама возможность пробежать в прекрасную погоду по живописному парку — это большое счастье. Бег, как и другие виды спорта, формирует культуру оптимизма, культуру бодрости. Я рад, что нахожусь среди единомышленников», — сообщил Маненков. Мероприятие приурочили ко Всемирному дню бега. Праздник отмечается 1 июня. Ранее URA.RU писало, что чиновники в правительстве ХМАО начали делать зарядку во время работы. Об этом рассказали в официальном telegram-канале департамента государственной гражданской службы и кадровой политики округа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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