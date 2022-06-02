В ХМАО глава района и депутаты вышли на утреннюю пробежку. Фото, видео

03 июня 2022 в 08:04 Размер текста - 17 +

Сергей Маненков отметил, что бег прививает культуру оптимизма и бодрости Сергей Маненков, «ВКонтакте» На утреннюю пробежку на лыжной базе «Белая горка» в Белоярском (ХМАО) вышли глава района, депутаты Думы, сотрудники больницы, молодежь и единороссы. Об этом на странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил глава Белоярского района Сергей Маненков. «Сегодня в 6:30 утра мы совершили утреннюю пробежку. Сама возможность пробежать в прекрасную погоду по живописному парку — это большое счастье. Бег, как и другие виды спорта, формирует культуру оптимизма, культуру бодрости. Я рад, что нахожусь среди единомышленников», — сообщил Маненков. Мероприятие приурочили ко Всемирному дню бега. Праздник отмечается 1 июня. Ранее URA.RU писало, что чиновники в правительстве ХМАО начали делать зарядку во время работы. Об этом рассказали в официальном telegram-канале департамента государственной гражданской службы и кадровой политики округа. Участники утренней пробежки Фото: Сергей Маненков в соцсети «ВКонтакте» Подписывайтесь на телеграм-канал «Ханты, деньги, нефтевышки» , будьте в курсе всех важных событий.

На утреннюю пробежку на лыжной базе «Белая горка» в Белоярском (ХМАО) вышли глава района, депутаты Думы, сотрудники больницы, молодежь и единороссы. Об этом на странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил глава Белоярского района Сергей Маненков. «Сегодня в 6:30 утра мы совершили утреннюю пробежку. Сама возможность пробежать в прекрасную погоду по живописному парку — это большое счастье. Бег, как и другие виды спорта, формирует культуру оптимизма, культуру бодрости. Я рад, что нахожусь среди единомышленников», — сообщил Маненков. Мероприятие приурочили ко Всемирному дню бега. Праздник отмечается 1 июня. Ранее URA.RU писало, что чиновники в правительстве ХМАО начали делать зарядку во время работы. Об этом рассказали в официальном telegram-канале департамента государственной гражданской службы и кадровой политики округа.