В ХМАО проваливается пол в доме, которому нет и года

В некоторых квартирах дыры достигают 20 см и продолжают расти Фото: Размик Закарян © URA.RU

В поселке Пионерский (ХМАО) в доме №6 по улице Железнодорожной проваливается пол. Многоквартирник сдали в январе этого года. Об проблеме корреспонденту URA.RU сообщили местные жители.

«Появилась небольшая дыра в углу прихожей, потом она начала расти. Сегодня дыра размером уже почти 20 см. Я сообщил в управляющую компанию. Приехали специалисты из УК, установили что проблема в напольной стяжке и пообещали, что свяжутся с застройщиком и он все устранит. Прошла неделя, а проблема до сих пор не решена», — рассказал корреспонденту URA.RU житель новостройки Владимир, попросивший не называть его фамилию.

По словам другой жительницы дома Анастасии Алексеевой, у нее помимо таких же дыр в полу еще и неисправный прибор учета горячей воды. «За месяц счетчик по ошибке насчитал мне 40 кубов воды. Застройщик пообещал поменять устройство, но проблему с зимы до сих пор не решили» — добавила Алексеева.

Как утверждают в управляющей компании ООО «СовКомДом», меры принимаются, но не так оперативно, как это необходимо, основная причина — бумажная волокита. «Квартиры от застройщика местная администрация получает через районную. И когда у жителей возникают проблемы и они идут к местным властям, а они с этой претензией обращаются к чиновникам района, и только потом письмо получает застройщик», — рассказал корреспонденту URA.RU генеральный директор УК ООО «СовКомДом» Татьяна Сороколетова. С компанией-застройщиком ООО «Дружба-Н» связаться не удалось.

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