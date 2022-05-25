В ХМАО жители рушащейся 16-этажки проведут независимую экспертизу

26 мая 2022 в 10:32 Размер текста - 17 +

Экспертизу дома проведут за счет управляющей компании Фото: URA.RU Жители 16-этажного дома в центре Нижневартовска (ХМАО), который покрылся трещинами, проведут независимую экспертизу здания, а все расходы на нее возьмет управляющая компания. Об этом URA.RU рассказали в совете дома. «Мы добивались комплексного обследования. Оно стоит бешеных денег. Мы пошли в администрацию — нас услышали. За счет управляющей компании, насколько пообещали, будет организована экспертиза — тем проектным институтом, который разрабатывал наши 16-этажки. Сейчас остается контроль за управляющей компанией», — сообщили в разговоре с корреспондентом URA.RU члены совета дома. Сейчас коммунальщики обходят квартиры. Это позволит подтвердить или опровергнуть одну из возможных причин разрушения здания — незаконные перепланировки. По данным администрации Нижневартовска, в доме узаконено 25 подобных процедур. Версию жителей о том, что дом начал рушиться после забивки свай в квартале «Б», власти опровергают. По словам жителей дома, многоэтажка покрылась трещинами с первого по четвертый этаж. Ранее URA.RU рассказывало, что к полномасштабному ремонту коммунальщики еще не приступили, но укрепили конструкции. На трещинах поставили специальные маячки для наблюдения за ними в течение трех месяцев. Внешне 16-этажный дом в Нижневартовске выглядит не опасно, но в причинах появления трещин предстоит разобраться экспертам Фото: URA.RU

Жители 16-этажного дома в центре Нижневартовска (ХМАО), который покрылся трещинами, проведут независимую экспертизу здания, а все расходы на нее возьмет управляющая компания. Об этом URA.RU рассказали в совете дома. «Мы добивались комплексного обследования. Оно стоит бешеных денег. Мы пошли в администрацию — нас услышали. За счет управляющей компании, насколько пообещали, будет организована экспертиза — тем проектным институтом, который разрабатывал наши 16-этажки. Сейчас остается контроль за управляющей компанией», — сообщили в разговоре с корреспондентом URA.RU члены совета дома. Сейчас коммунальщики обходят квартиры. Это позволит подтвердить или опровергнуть одну из возможных причин разрушения здания — незаконные перепланировки. По данным администрации Нижневартовска, в доме узаконено 25 подобных процедур. Версию жителей о том, что дом начал рушиться после забивки свай в квартале «Б», власти опровергают. По словам жителей дома, многоэтажка покрылась трещинами с первого по четвертый этаж. Ранее URA.RU рассказывало, что к полномасштабному ремонту коммунальщики еще не приступили, но укрепили конструкции. На трещинах поставили специальные маячки для наблюдения за ними в течение трех месяцев.