Делегаты РФ и Казахстана приедут на популярное челябинское озеро

Популярному челябинскому озеру Тургояк помогут подписанием соглашения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Экологический форум с участием представителей России и Казахстана состоится в Челябинской области 24 и 25 июня, в планах — посещение озера Тургояк. Об этом 6 июня сообщили участники посвященной мероприятию пресс-конференции.

«Форум в Челябинской области состоится впервые. На него соберутся около 300 представителей разных регионов России и Казахстана», — отметил министр экологии региона Сергей Лихачев в ходе пресс-конференции в ИД «Гранада Пресс». Трансляция велась в telegram-канале издательского дома.

Мероприятие будет сочетать проведение пленарного заседания и волонтерскую акцию на берегу Тургояка. Организаторы пригласили на нее три тысячи человек, чтобы очистить от мусора берег озера по всей его протяженности.

«Существует легенда, что Тургояк — это младший брат Байкала. На форуме мы планируем сделать легенду былью и подписать соглашение с министерством экологии Иркутской области», — отметила основатель «Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив-2020» Ирина Текслер.

Стороной соглашения также станет Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Подписание документа поможет региону обмениваться опытом с организациями, которые занимаются охраной озера Байкал.

Президент РФ Владимир Путин своим указом объявил 2022—2031 годы Десятилетием науки и технологий. Его задачами являются привлечение молодых кадров к научной деятельности. От них ждут участия в решении актуальных для общества задач, в том числе экологической тематики.

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