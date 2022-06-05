Пермяки смогут выиграть 100 тысяч благодаря «Игре в кальмара»

За участие придется заплатить от 1990 рублей Фото: Николай Бастриков © URA.RU

В Перми в августе пройдет гонка «На пределе». Темой этого забега станет популярный корейский сериал «Игра в кальмара». Организаторы обещают необычные препятствия, интересные задания яркие костюмы и знакомую музыку из сериала.

«На трассе участников ожидают пять локаций в стиле испытаний „игры в кальмара“. За каждую победу участник получит специальную метку. Больше побед — больше призов», — сообщается на страничке гонки в соцсети «ВКонтакте». Главный приз — сто тысяч рублей. И он будет расти, в зависимости от количества участников. На площадке фестиваля будет организован фудкорт и развлечения для всей семьи: детская площадка, аниматоры и даже также пенная вечеринка.

Экстремальная гонка «На пределе» — это 3 километра сложной трассы с множеством интересных препятствий на любой вкус. Участники ползают по грязи, перелазят через различные локации, бегают, решают головоломки и это не весь список. Билеты появятся в продаже уже 9 июня.