05 июня 2022
04 июня 2022

Пермяки смогут выиграть 100 тысяч благодаря «Игре в кальмара»

© Служба новостей «URA.RU»
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Стальной характер-2015. Тюмень, преодоление препятствий, стальной характер
За участие придется заплатить от 1990 рублей Фото:

В Перми в августе пройдет гонка «На пределе». Темой этого забега станет популярный корейский сериал «Игра в кальмара». Организаторы обещают необычные препятствия, интересные задания яркие костюмы и знакомую музыку из сериала.

«На трассе участников ожидают пять локаций в стиле испытаний „игры в кальмара“. За каждую победу участник получит специальную метку. Больше побед — больше призов», — сообщается на страничке гонки в соцсети «ВКонтакте». Главный приз — сто тысяч рублей. И он будет расти, в зависимости от количества участников. На площадке фестиваля будет организован фудкорт и развлечения для всей семьи: детская площадка, аниматоры и даже также пенная вечеринка.

Экстремальная гонка «На пределе» — это 3 километра сложной трассы с множеством интересных препятствий на любой вкус. Участники ползают по грязи, перелазят через различные локации, бегают, решают головоломки и это не весь список. Билеты появятся в продаже уже 9 июня.

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В Перми в августе пройдет гонка «На пределе». Темой этого забега станет популярный корейский сериал «Игра в кальмара». Организаторы обещают необычные препятствия, интересные задания яркие костюмы и знакомую музыку из сериала. «На трассе участников ожидают пять локаций в стиле испытаний „игры в кальмара“. За каждую победу участник получит специальную метку. Больше побед — больше призов», — сообщается на страничке гонки в соцсети «ВКонтакте». Главный приз — сто тысяч рублей. И он будет расти, в зависимости от количества участников. На площадке фестиваля будет организован фудкорт и развлечения для всей семьи: детская площадка, аниматоры и даже также пенная вечеринка. Экстремальная гонка «На пределе» — это 3 километра сложной трассы с множеством интересных препятствий на любой вкус. Участники ползают по грязи, перелазят через различные локации, бегают, решают головоломки и это не весь список. Билеты появятся в продаже уже 9 июня.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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