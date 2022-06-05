В Кургане раскрыли планы по реформе больниц

В Курганской области на базе районных больниц сделают межрайонные Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области планируют запустить реформу по объединению ресурсов больниц в районах и муниципальных округах. Власти считают, что в результате пациенты смогут получать специализированную медицинскую помощь на достойном уровне, не выезжая в областной центр. Подробности модернизации лечебных учреждений раскрыли в пресс-службе главы региона.

«На базе центральных районных больниц создадут межрайонные. Будут выделены „головные“ медучреждения, которые смогут принимать пациентов из соседних районов, проводить высокотехнологичные обследования и сложные операции, чтобы пациентам не пришлось ехать за специализированной медпомощью десятки километров в областное медучреждение», — рассказали в пресс-службе со ссылкой на директора регионального депздрава Алексея Сигидаева.

Власти отмечают, что ни одна из действующих больниц закрыта не будет, поликлиники и стационары продолжат работать. Сокращать медработников также не планируют — у них только изменится запись в трудовой книжке. Узкие специалисты «головного» медучреждения будут по графику выезжать в филиалы и проводить там приемы, если в филиалах не будет врачей по некоторым профилям.

Сигидаев отметил, что перед проведением реформы изучался опыт других регионов, где подобные проекты уже реализованы. «Мы сейчас в стадии подготовки к запуску проекта. Принимая это решение, в первую очередь мы руководствовались интересами наших пациентов. Поэтому уверен, что все врачи, которые душой болеют за свое дело, которые пришли в медицину по призванию, это решение поддержат», — заявил он.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области закроют отделение противотуберкулезного диспансера, расположенное в селе Менщиково Кетовского района. Пациентов планировалось перевести на свободные койки в других отделениях. Всем сотрудникам Менщиковского отделения предлагали вакансии в других отделениях противотуберкулезного диспансера и Кетовской ЦРБ.

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