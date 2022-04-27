Глава депздрава заявил о закрытии отделения курганской больницы

Алексей Сигидаев объявил о закрытии отделения Курганского противотуберкулезного диспансера Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области закроют отделение противотуберкулезного диспансера, расположенное в селе Менщиково Кетовского района. Об этом сообщил директор департамента здравоохранения региона Алексей Сигидаев.

«Отделение противотуберкулезного диспансера в Менщиково будет закрыто, пациентов мы переведем на свободные койки в других отделениях. Их мощностей хватит, даже если в силу каких-то причин, заболеваемость вырастет. Всем сотрудникам Менщиковского отделения, и медицинскому, и немедицинскому персоналу, будут предложены вакансии в других отделениях противотуберкулезного диспансера и Кетовской ЦРБ», — цитирует Сигидаева пресс-служба правительства Курганской области.

По словам главы депздрава, сейчас в отделении больницы при 30 имеющихся местах на лечении находятся девять пациентов. Их приходится возить на обследование в Курган, так как в отделении нет рентгена и лаборатории. Работают в отделении 40 человек: 19 медицинских работников, 21 — немедицинский персонал. Помещения, построенные в 50-80-х года нуждаются в ремонте. Кроме того, в регионе за последние три года число больных активными формами туберкулеза снизилось на 33,5%. Учитывая все эти факторы, было принято решение об изменении в системе оказания медпомощи больным туберкулезом. В сообщении отмечается, что Курганский противотуберкулезный диспансер полностью оснащен необходимым медицинским оборудованием.

Ранее URA.RU писало, что пациенты Курганского противотуберкулезного диспансера пожаловались по полчища тараканов, на отсутствие прогулок, скудное питание, недостаток питьевой воды. В департаменте отчасти опровергли жалобы пациентов, но обещали провести дополнительную проверку.

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