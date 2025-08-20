МВД подвело первые итоги ограничения голосового трафика в WhatsApp* и Telegram

Ограничение голосового трафика в мессенджерах WhatsApp* (принадлежит организации Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной) и Telegram привело к существенному сокращению телефонного мошенничества. Так, в течение первой недели после введения ограничений (с 11 августа) количество успешных мошеннических случаев снизилось на 40%, сообщили в Управлении по организации борьбы с противоправными действиями (УБК) МВД России.
«Введение ограничений на голосовые вызовы через иностранные мессенджеры привело к резкому снижению объема телефонного мошенничества», — говорится в заявлении министерства. По данным банков и операторов связи, за первую неделю после введения ограничений также на 70% сократился объем подозрительного трафика через указанные мессенджеры.
Однако злоумышленники продолжают искать альтернативные способы связи через WhatsApp и Telegram для сохранения своих нелегальных доходов. В частности, отмечается значительный рост числа подобных звонков с международных телефонных номеров по традиционным каналам мобильной связи — по разным оценкам, этот показатель увеличился на 83%. Мошенники вновь начали активно использовать зарубежные номера, преимущественно британские. Помимо этого, эксперты прогнозируют дальнейшие попытки злоумышленников освоить новые платформы для совершения атак.
Ранее Роскомнадзор сообщил о мерах по частичному ограничению звонков в указанных мессенджерах. Эти шаги направлены на борьбу с преступностью, в частности с «украинскими армиями колл-центров», которые активно используют иностранные сервисы для мошеннических операций. Глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский заявил, что владельцы Telegram и WhatsApp игнорируют законодательство России. Тем самым они фактически становятся пособниками преступников.
