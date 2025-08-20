Задержан лидер «Русской общины» в Калужской области

В Калужской области задержали лидера «Русской общины» Обнинска Руслана Денисова по подозрению в вымогательстве в особо крупном размере. Об пишут СМИ.
«Задержан лидер „Русской общины“ в Обнинске Руслан Денисов, его подозревают в вымогательстве в особо крупном размере», — пишет Life. По предварительным данным, сумма, фигурирующая в деле, превышает 1 миллион рублей. Денисов находится в изоляторе временного содержания.
Организация «Русская община», созданная в 2021 году позиционирует себя защитниками России от преступлений, совершаемых мигрантами. Русская община имеет более полутора сотен отделений в России и суммарно более 2,5 миллионов подписчиков в соцсетях.
