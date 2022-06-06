Минюст ДНР: некоторым азовцам* грозит смертная казнь

06 июня 2022 в 18:58 Размер текста - 17 +

Боевики удерживали мирных жителей Мариуполя на территории «Азовстали», не давая им эвакуироваться Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине За преступления в Донбасе бойцов «Азова» (батальон «Азов» признан экстремистским и запрещен в РФ) будут приговаривать к смертной казни. Смертная казнь будет установлена только за особо тяжкие преступления. Об этом сообщил министр юстиции ДНР Юрий Сироватко. «На территории ДНР, а также на недавно освобожденных территориях в случае особо тяжких преступлениях установлена смертная казнь как исключительная мера наказания», — рассказал министр. Также он отметил, что все права военнопленных соблюдаются. «На территории республики сейчас находится 2,3 тысячи человек. Права пленных боевиков соблюдаются. Их кормят и оказывают им медпомощь», — отметил Юрий Сироватко. Участники «Азова» совершали свои преступления в ДНР и ЛНР. Сенатор РФ Андрей Клишас считает, что судить их нужно именно там, так как в России нет юридической возможности вернуть смертную казнь и законодатели не будут возвращаться к этой теме. Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, она стала вынужденной и ее главная цель — защитить мирное население Донбасса от преступлений националистов. Значительная группа боевиков находилась в Мариуполе на заводе «Азовсталь». После блокирования завода со стороны ВС РФ батальон оказался практически уничтожен. *Батальон «Азов» признан экстремистским и запрещен в РФ Все самое важное о спецоперации на Украине за сутки — в одном письме. Подпишитесь на наш дайджест!

За преступления в Донбасе бойцов «Азова» (батальон «Азов» признан экстремистским и запрещен в РФ) будут приговаривать к смертной казни. Смертная казнь будет установлена только за особо тяжкие преступления. Об этом сообщил министр юстиции ДНР Юрий Сироватко. «На территории ДНР, а также на недавно освобожденных территориях в случае особо тяжких преступлениях установлена смертная казнь как исключительная мера наказания», — рассказал министр. Также он отметил, что все права военнопленных соблюдаются. «На территории республики сейчас находится 2,3 тысячи человек. Права пленных боевиков соблюдаются. Их кормят и оказывают им медпомощь», — отметил Юрий Сироватко. Участники «Азова» совершали свои преступления в ДНР и ЛНР. Сенатор РФ Андрей Клишас считает, что судить их нужно именно там, так как в России нет юридической возможности вернуть смертную казнь и законодатели не будут возвращаться к этой теме. Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, она стала вынужденной и ее главная цель — защитить мирное население Донбасса от преступлений националистов. Значительная группа боевиков находилась в Мариуполе на заводе «Азовсталь». После блокирования завода со стороны ВС РФ батальон оказался практически уничтожен. *Батальон «Азов» признан экстремистским и запрещен в РФ