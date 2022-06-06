Свердловчанин соблазнял школьницу интимной перепиской. Его будут судить спустя 6 лет

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День детей. Курган, дпс, полиция дпс
Полиция нашла свердловчанина, который уже был судим за насильственные действия Фото:

Свердловчанин в 2016 году пытался соблазнить школьницу, которой на тот момент не исполнилось и 12 лет, с помощью интимной переписки. Уголовное дело завели спустя шесть лет после инцидента, сообщил источник в силовых структурах.

«[Подозреваемый] склонял [школьницу] к действиям сексуального характера, пересылал ей развратные сообщения, чтобы пробудить в ней сексуальный интерес», — передает газета «Комсомольская правда» слова источника. Он отметил, что мужчина общался с девочкой в 2016 году.

По информации источника, свердловчанин уже отсидел срок за насильственные действия сексуального характера. Полиция нашла в его биографии новый эпизод.

URA.RU обратилось к представителю пресс-службы СУ Следственного комитета России по Свердловской области. Он воздержался от комментариев.

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Свердловчанин в 2016 году пытался соблазнить школьницу, которой на тот момент не исполнилось и 12 лет, с помощью интимной переписки. Уголовное дело завели спустя шесть лет после инцидента, сообщил источник в силовых структурах. «[Подозреваемый] склонял [школьницу] к действиям сексуального характера, пересылал ей развратные сообщения, чтобы пробудить в ней сексуальный интерес», — передает газета «Комсомольская правда» слова источника. Он отметил, что мужчина общался с девочкой в 2016 году. По информации источника, свердловчанин уже отсидел срок за насильственные действия сексуального характера. Полиция нашла в его биографии новый эпизод. URA.RU обратилось к представителю пресс-службы СУ Следственного комитета России по Свердловской области. Он воздержался от комментариев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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