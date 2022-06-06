Во дворе новостройки в Тюмени выросла плантация конопли. Фото, видео

07 июня 2022 в 00:07 Размер текста - 17 +

Во дворе одного из ЖК Тюмени появились необычные растения Фото: Николай Бастриков © URA.RU Тюменцы обнаружили коноплю в одном из жилых комплексов города. Об этом сообщили местные жители. «Лучшее благоустройство с заботой о людях. ПИК в Тюмени высадил… коноплю!» — написали в telegram-канале «Стройвестник Тюмень». Владельцы квартир по-разному отреагировали на новость о появлении плантации конопли. «Самый веселый двор в Тюмени зато у нас», — написал один из жильцов в чате дома. «Я засомневалась сначала. Да, на парковке 117к5 очень много», — прокомментировала тюменка. «Жесть», — отметил мужчина. По словам представителей застройщика, растения могли появиться вместе с завезенным грунтом. «Работы по благоустройству еще не проводились. Возможно, какие-то растения появились вместе с завезенным грунтом. После начала работ по озеленению, они все будут уничтожены», — прокомментировали изданию «Аргументы и факты» в компании. На данный момент всю коноплю со двора убрали. Ранее URA.RU писало о подобном случае в прошлом году. Так, в деревнях Сорочкино и Ваньковка Ишимского района местные жители нашли поле конопли. В администрации Ишимского района информацию о наличии растений в этих местах опровергли. В Тюмени в одном из ЖК обнаружили коноплю Фото: telegram-канал «Стройвестник Тюмени» Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Темы Тюмени» .

Тюменцы обнаружили коноплю в одном из жилых комплексов города. Об этом сообщили местные жители. «Лучшее благоустройство с заботой о людях. ПИК в Тюмени высадил… коноплю!» — написали в telegram-канале «Стройвестник Тюмень». Владельцы квартир по-разному отреагировали на новость о появлении плантации конопли. «Самый веселый двор в Тюмени зато у нас», — написал один из жильцов в чате дома. «Я засомневалась сначала. Да, на парковке 117к5 очень много», — прокомментировала тюменка. «Жесть», — отметил мужчина. По словам представителей застройщика, растения могли появиться вместе с завезенным грунтом. «Работы по благоустройству еще не проводились. Возможно, какие-то растения появились вместе с завезенным грунтом. После начала работ по озеленению, они все будут уничтожены», — прокомментировали изданию «Аргументы и факты» в компании. На данный момент всю коноплю со двора убрали. Ранее URA.RU писало о подобном случае в прошлом году. Так, в деревнях Сорочкино и Ваньковка Ишимского района местные жители нашли поле конопли. В администрации Ишимского района информацию о наличии растений в этих местах опровергли.