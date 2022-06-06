06 июня 2022

Челябинская область получит 540 млн рублей на развитие курортов

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Рабочая поездка губернатора Дубровского по предприятиям горнозаводской зоны Челябинской области. (Обработано). Челябинск, горнолыжный курорт, цао евразия
Деньги пойдут на «Аджигардак» и «Сапфир Урала» Фото:

Челябинская область получит 540 миллионов рублей на реализацию нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Средства выделены на 2023—2024 годы, сообщает telegram-канал управления проектной деятельности правительства Челябинской области.

«Наша область получит 355,79 млн рублей и 184,23 млн рублей в 2023—2024 годах соответственно. Деньги пойдут на развитие действующего горнолыжного курорта „Аджигардак“ в Ашинском районе и строительство бальнеологического курорта „Сапфир Урала“ в Еткульском районе», — уточнили в управлении.

Ожидается, что «Аджигардак» станет курортом современного уровня для активного спорта и досуга с многообразием туристических маршрутов. Курорт «Сапфир Урала» должен превратится в туристический комплекс с круглогодичным оздоровлением и активным отдыхом.

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Челябинская область получит 540 миллионов рублей на реализацию нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Средства выделены на 2023—2024 годы, сообщает telegram-канал управления проектной деятельности правительства Челябинской области. «Наша область получит 355,79 млн рублей и 184,23 млн рублей в 2023—2024 годах соответственно. Деньги пойдут на развитие действующего горнолыжного курорта „Аджигардак“ в Ашинском районе и строительство бальнеологического курорта „Сапфир Урала“ в Еткульском районе», — уточнили в управлении. Ожидается, что «Аджигардак» станет курортом современного уровня для активного спорта и досуга с многообразием туристических маршрутов. Курорт «Сапфир Урала» должен превратится в туристический комплекс с круглогодичным оздоровлением и активным отдыхом.
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