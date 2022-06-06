06 июня 2022
05 июня 2022

На владельца заброшенного завода в ЯНАО подают в суд. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Минусинский электротехнический комплекс. Минусинск, Красноярский край, развалины, цех завода, недострой, разрушенное здание, руины, цех, заброшенное помещение, минусинский электротехнический комплекс
Он не обеспечил ограничение доступа на территорию завода Фото:

Администрация Надыма намерена составить исковое заявление в суд на владельца заброшенного здания завода крупнопанельного домостроения. Сообщение об этом появилось в группе «Злой и добрый надымчанин» в социальной сети «ВКонтакте».

«В адрес собственников были направлены письма с рекомендациями об устранении нарушений. В связи с не обеспечением собственниками мер, препятствующих несанкционированному доступу людей в здание, мы готовим исковое заявление к собственникам о возложении обязанности по ограничению доступа в здание», — пишет администрация группы «Надым и Надымский район» в комментариях под постом с просьбой принять меры.

«Когда же разберут этот ЗКПД», — спрашивает Егор Соловьев. «Почему [здание] нельзя снести принудительно?» — задает вопрос Сергей Коротенко. «Очевидно, одного смертельного случая в 2017 году недостаточно», — пишет Игорь Синегубовский.

Корреспондентом URA.RU направлен запрос в администрацию Надыма с просьбой рассказать о мерах, предпринятых для ограничения свободного доступа на территорию заброшенного здания. На момент публикации новости ответ получен не был.

Ранее URA.RU рассказало о том, что собственник здания ОАО «НЗКПД» в Надыме признан виновным по статье «Причинение смерти по неосторожности». Суд приговорил его к 1,5 годам исправительных работ с удержанием в доход государства 5% из заработной платы.

Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Округ белых ночей».

Фото:

Администрация Надыма намерена составить исковое заявление в суд на владельца заброшенного здания завода крупнопанельного домостроения. Сообщение об этом появилось в группе «Злой и добрый надымчанин» в социальной сети «ВКонтакте». «В адрес собственников были направлены письма с рекомендациями об устранении нарушений. В связи с не обеспечением собственниками мер, препятствующих несанкционированному доступу людей в здание, мы готовим исковое заявление к собственникам о возложении обязанности по ограничению доступа в здание», — пишет администрация группы «Надым и Надымский район» в комментариях под постом с просьбой принять меры. «Когда же разберут этот ЗКПД», — спрашивает Егор Соловьев. «Почему [здание] нельзя снести принудительно?» — задает вопрос Сергей Коротенко. «Очевидно, одного смертельного случая в 2017 году недостаточно», — пишет Игорь Синегубовский. Корреспондентом URA.RU направлен запрос в администрацию Надыма с просьбой рассказать о мерах, предпринятых для ограничения свободного доступа на территорию заброшенного здания. На момент публикации новости ответ получен не был. Ранее URA.RU рассказало о том, что собственник здания ОАО «НЗКПД» в Надыме признан виновным по статье «Причинение смерти по неосторожности». Суд приговорил его к 1,5 годам исправительных работ с удержанием в доход государства 5% из заработной платы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...