Он не обеспечил ограничение доступа на территорию завода Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Администрация Надыма намерена составить исковое заявление в суд на владельца заброшенного здания завода крупнопанельного домостроения. Сообщение об этом появилось в группе «Злой и добрый надымчанин» в социальной сети «ВКонтакте».

«В адрес собственников были направлены письма с рекомендациями об устранении нарушений. В связи с не обеспечением собственниками мер, препятствующих несанкционированному доступу людей в здание, мы готовим исковое заявление к собственникам о возложении обязанности по ограничению доступа в здание», — пишет администрация группы «Надым и Надымский район» в комментариях под постом с просьбой принять меры.

«Когда же разберут этот ЗКПД», — спрашивает Егор Соловьев. «Почему [здание] нельзя снести принудительно?» — задает вопрос Сергей Коротенко. «Очевидно, одного смертельного случая в 2017 году недостаточно», — пишет Игорь Синегубовский.

Корреспондентом URA.RU направлен запрос в администрацию Надыма с просьбой рассказать о мерах, предпринятых для ограничения свободного доступа на территорию заброшенного здания. На момент публикации новости ответ получен не был.

Ранее URA.RU рассказало о том, что собственник здания ОАО «НЗКПД» в Надыме признан виновным по статье «Причинение смерти по неосторожности». Суд приговорил его к 1,5 годам исправительных работ с удержанием в доход государства 5% из заработной платы.

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