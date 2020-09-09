В деле о гибели ребенка на заводе в ЯНАО поставили точку

Судебные разбирательства завершил суд в Челябинске Фото: Владимир Жабриков

В ЯНАО вступил в законную силу приговор, ранее вынесенный директору Надымского завода крупнопанельного домостроения (ОАО «НЗКПД»), сообщает прокуратура ЯНАО. Руководителю, по вине которого 3,5 года назад погиб 10-летний мальчик, в течение полутора лет придется выплачивать государству 5% дохода от назначенных исправительных работ.

«Уголовное дело повторно пересмотрено в апелляционном порядке, и обвинительный приговор Надымского городского суда вступил в законную силу», — говорится в сообщении надзорного ведомства. Собственник здания ОАО «НЗКПД» в Надыме признан виновным по статье «Причинение смерти по неосторожности» и приговорен к 1 году 6 месяцам исправительных работ с удержанием в доход государства 5% из заработной платы.

Таким образом в деле о гибели ребенка во время игры на заброшенном заводе весной 2017 года поставлена точка. Причиной трагедии явилось бездействие директора компании, в чьей собственности находилось здание — охраны на заводе не было, и местные подростки часто туда лазили, чтобы провести время.

30 апреля 2017 года школьник сорвался с расположенной на высоте 8 метров балки и получил травмы, несовместимые с жизнью. В августе 2019 года руководителя предприятия-собственника осудили, а уже в октябре отменили приговор в суде высшей инстанции. С этим не согласились прокуратура и мать ребенка, признанная потерпевшей: дело передали в коллегию по уголовным делам Седьмого кассационного суда общей юрисдикции в Челябинске. Там их доводы нашли поддержку.