Как сообщали СМИ, Габриелян с друзьями отправились в экспедицию на вездеходах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Первый заместитель гендиректора VK Владимир Габриелян вместе с другом Сергеем Мерзляковым погибли в Ненецком автономном округе. Об этом сообщает компания.

«Сегодня утром стало известно, что Владимир Габриелян и Сергей Мерзляков погибли в результате трагического происшествия. Мы скорбим вместе с родными, близкими и друзьями. Владимир и Сергей навсегда останутся частью нашей команды», — сообщили РБК в пресс-службе. Telegram-канал Baza уточняет, что их тела обнаружили на берегу реки Песцовая.

Габриелян пропал 6 июня вечером в Ненецком автономном округе. По данным сайта MK.ru, топ-менеджер вместе с женой и знакомыми на двух вездеходах «Шерп» отправился в экспедицию по берегу Белого моря. Затем вездеходы перевернулись и их потащило в море, дополняет VSE42.Ru. По предварительным данным было известно, что двое пассажиров смогли выбраться, уточняет «Царьград».

СМИ публикуют фото, предположительно, тех вездеходов, на которых передвигалась группа Габриеляна