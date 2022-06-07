В Херсоне произошел взрыв рядом с администрацией

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мариуполь. Украина, пожарище, последствия, мариуполь, обстрел, разрушения от взрыва, гуманитарная катастрофа
В Херсоне прогремел взрыв в кафе рядом с администрацией, сообщают очевидцы Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Херсоне произошел взрыв недалеко от здания администрации города. Об этом заявили очевидцы произошедшего.

«Взрыв произошел в кафе недалеко от администрации Херсона», — сообщает РИА «Новости» со ссылкой на слова очевидцев. По их данным, информации о возможных пострадавших в результате взрыва пока нет.

Вооруженные силы РФ взяли под контроль всю территорию Херсонской и часть Запорожской области в ходе специальной операции на Украине, целью которой является спасение жителей Донбасса от восьмилетнего геноцида со стороны ВСУ. Позже над окраинами Херсона прогремели два взрыва — сработали российские противовоздушные системы обороны (ПВО).

Все самое важное о спецоперации на Украине за сутки — в одном письме. Подпишитесь на наш дайджест!

В Херсоне произошел взрыв недалеко от здания администрации города. Об этом заявили очевидцы произошедшего. «Взрыв произошел в кафе недалеко от администрации Херсона», — сообщает РИА «Новости» со ссылкой на слова очевидцев. По их данным, информации о возможных пострадавших в результате взрыва пока нет. Вооруженные силы РФ взяли под контроль всю территорию Херсонской и часть Запорожской области в ходе специальной операции на Украине, целью которой является спасение жителей Донбасса от восьмилетнего геноцида со стороны ВСУ. Позже над окраинами Херсона прогремели два взрыва — сработали российские противовоздушные системы обороны (ПВО).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...