В Херсоне произошел взрыв рядом с администрацией

07 июня 2022 в 15:12 Размер текста - 17 +

В Херсоне прогремел взрыв в кафе рядом с администрацией, сообщают очевидцы Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Херсоне произошел взрыв недалеко от здания администрации города. Об этом заявили очевидцы произошедшего. «Взрыв произошел в кафе недалеко от администрации Херсона», — сообщает РИА «Новости» со ссылкой на слова очевидцев. По их данным, информации о возможных пострадавших в результате взрыва пока нет. Вооруженные силы РФ взяли под контроль всю территорию Херсонской и часть Запорожской области в ходе специальной операции на Украине, целью которой является спасение жителей Донбасса от восьмилетнего геноцида со стороны ВСУ. Позже над окраинами Херсона прогремели два взрыва — сработали российские противовоздушные системы обороны (ПВО). Все самое важное о спецоперации на Украине за сутки — в одном письме. Подпишитесь на наш дайджест!

В Херсоне произошел взрыв недалеко от здания администрации города. Об этом заявили очевидцы произошедшего. «Взрыв произошел в кафе недалеко от администрации Херсона», — сообщает РИА «Новости» со ссылкой на слова очевидцев. По их данным, информации о возможных пострадавших в результате взрыва пока нет. Вооруженные силы РФ взяли под контроль всю территорию Херсонской и часть Запорожской области в ходе специальной операции на Украине, целью которой является спасение жителей Донбасса от восьмилетнего геноцида со стороны ВСУ. Позже над окраинами Херсона прогремели два взрыва — сработали российские противовоздушные системы обороны (ПВО).