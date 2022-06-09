Депутат Харитонов указал на необходимость смертной казни в РФ

09 июня 2022 в 09:03 Размер текста - 17 +

В России по-прежнему много преступлений в отношении людей, отмечает депутат Николай Харитонов Фото: Илья Московец © URA.RU Российскому парламенту придется вернуться к вопросу о возвращении смертной казни в качестве наказания, ситуация в стране заставит это сделать. Такое мнение в разговоре с URA.RU выразил глава комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов. «Указ президента РФ Владимира Путина о том, что на смертную казнь наложен мораторий, по большому счету, нератифицированный. К тому же на территории Донецкой, Луганской областей сохранена эта норма, поэтому я думаю, что рано или поздно российский парламент вернется к этому вопросу. Да и в целом ситуация в стране заставит. Правонарушения в отношении детей и остальных людей имеют место быть», — пояснил Николай Харитонов. По словам парламентария, в других странах также существует смертная казнь. «В Китае существует норма, в США существует норма в разных штатах. Нужно, чтобы люди знали закон и не совершали преступления», — подытожил депутат. 9 июня 1935 года в СССР был принят закон о смертной казни за побег за рубеж. Мораторий на смертную казнь в РФ действует с того момента, как страна вступила в Совет Европы. Последний смертный приговор в РФ был приведен в исполнение в 1996 году. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал URA.RU .

Российскому парламенту придется вернуться к вопросу о возвращении смертной казни в качестве наказания, ситуация в стране заставит это сделать. Такое мнение в разговоре с URA.RU выразил глава комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов. «Указ президента РФ Владимира Путина о том, что на смертную казнь наложен мораторий, по большому счету, нератифицированный. К тому же на территории Донецкой, Луганской областей сохранена эта норма, поэтому я думаю, что рано или поздно российский парламент вернется к этому вопросу. Да и в целом ситуация в стране заставит. Правонарушения в отношении детей и остальных людей имеют место быть», — пояснил Николай Харитонов. По словам парламентария, в других странах также существует смертная казнь. «В Китае существует норма, в США существует норма в разных штатах. Нужно, чтобы люди знали закон и не совершали преступления», — подытожил депутат. 9 июня 1935 года в СССР был принят закон о смертной казни за побег за рубеж. Мораторий на смертную казнь в РФ действует с того момента, как страна вступила в Совет Европы. Последний смертный приговор в РФ был приведен в исполнение в 1996 году.