Шольц готов послать дополнительные войска в Прибалтику

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Шольц Олаф, Официальный сайт канцлера Германии, Denzel, шольц олаф
Германия готова ввести дополнительные войска в страны Прибалтики из-за НАТО, заявил Олаф Шольц Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Германия готова ввести дополнительные войска в Литву, Латвию и Эстонию в рамках усилий НАТО по укреплению обороны. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц после встречи с руководителями прибалтийских государств.

«Мы готовы усилить наше участие в создании сильной боевой бригады», — цитирует Шольца агентство Bloomberg. По информации СМИ, введение дополнительных войск будет происходить в рамках усилий НАТО по укреплению своего восточного фланга на фоне спецоперации России.

На территории Украины с 24 февраля 2022 года проводится специальная операция РФ по демилитаризации страны. Как отмечал президент РФ Владимир Путин, ее основной целью является помощь жителям ДНР и ЛНР, а также освобождение территорий Донбасса.

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Германия готова ввести дополнительные войска в Литву, Латвию и Эстонию в рамках усилий НАТО по укреплению обороны. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц после встречи с руководителями прибалтийских государств. «Мы готовы усилить наше участие в создании сильной боевой бригады», — цитирует Шольца агентство Bloomberg. По информации СМИ, введение дополнительных войск будет происходить в рамках усилий НАТО по укреплению своего восточного фланга на фоне спецоперации России. На территории Украины с 24 февраля 2022 года проводится специальная операция РФ по демилитаризации страны. Как отмечал президент РФ Владимир Путин, ее основной целью является помощь жителям ДНР и ЛНР, а также освобождение территорий Донбасса.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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