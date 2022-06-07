Шольц готов послать дополнительные войска в Прибалтику

07 июня 2022 в 16:36 Размер текста - 17 +

Германия готова ввести дополнительные войска в страны Прибалтики из-за НАТО, заявил Олаф Шольц Фото: Bundesregierung\Denzel новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Германия готова ввести дополнительные войска в Литву, Латвию и Эстонию в рамках усилий НАТО по укреплению обороны. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц после встречи с руководителями прибалтийских государств. «Мы готовы усилить наше участие в создании сильной боевой бригады», — цитирует Шольца агентство Bloomberg. По информации СМИ, введение дополнительных войск будет происходить в рамках усилий НАТО по укреплению своего восточного фланга на фоне спецоперации России. На территории Украины с 24 февраля 2022 года проводится специальная операция РФ по демилитаризации страны. Как отмечал президент РФ Владимир Путин, ее основной целью является помощь жителям ДНР и ЛНР, а также освобождение территорий Донбасса. Все самое важное о спецоперации на Украине за сутки — в одном письме. Подпишитесь на наш дайджест!

Германия готова ввести дополнительные войска в Литву, Латвию и Эстонию в рамках усилий НАТО по укреплению обороны. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц после встречи с руководителями прибалтийских государств. «Мы готовы усилить наше участие в создании сильной боевой бригады», — цитирует Шольца агентство Bloomberg. По информации СМИ, введение дополнительных войск будет происходить в рамках усилий НАТО по укреплению своего восточного фланга на фоне спецоперации России. На территории Украины с 24 февраля 2022 года проводится специальная операция РФ по демилитаризации страны. Как отмечал президент РФ Владимир Путин, ее основной целью является помощь жителям ДНР и ЛНР, а также освобождение территорий Донбасса.