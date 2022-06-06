Исследование: юристы из ХМАО чаще других врут коллегам

07 июня 2022 в 19:15 Размер текста - 17 +

Жители ХМАО также предпочитают не говорить на работе о политике Фото: Николай Бастриков © URA.RU В ХМАО самыми нечестными при общении с коллегами являются юристы. К таким выводам пришли аналитики из HeadHunter, сообщили URA.RU в пресс-службе компании. «Ни с кем из коллег чаще прочих нечестны юристы. Со всеми, кроме руководителей, чаще всех честны представители сферы искусства и медиа. Максимально честны со всеми коллегами медики и фармацевты, а также рабочий персонал», — говорится в сообщении интернет-рекрутмента. Агентство HeadHunter провело исследование, как часто сотрудники врут на работе. В этом рейтинге ХМАО оказалось на третьем месте среди других регионов России. «91% опрошенных из ХМАО ответили, что обычно честны в общении со всеми своими коллегами, в том числе и с руководством. Это третье место среди регионов России. Еще 6% бывают нечестны только с начальством, а 3% вообще не склонны к честному общению на работе», — сообщили аналитики. Также из исследования следует, что жители ХМАО предпочитают не обсуждать на работе личную жизнь других сотрудников, религию и политику. Лишь 18% респондентов ответили, что у них нет табу при общении с коллегами. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

В ХМАО самыми нечестными при общении с коллегами являются юристы. К таким выводам пришли аналитики из HeadHunter, сообщили URA.RU в пресс-службе компании. «Ни с кем из коллег чаще прочих нечестны юристы. Со всеми, кроме руководителей, чаще всех честны представители сферы искусства и медиа. Максимально честны со всеми коллегами медики и фармацевты, а также рабочий персонал», — говорится в сообщении интернет-рекрутмента. Агентство HeadHunter провело исследование, как часто сотрудники врут на работе. В этом рейтинге ХМАО оказалось на третьем месте среди других регионов России. «91% опрошенных из ХМАО ответили, что обычно честны в общении со всеми своими коллегами, в том числе и с руководством. Это третье место среди регионов России. Еще 6% бывают нечестны только с начальством, а 3% вообще не склонны к честному общению на работе», — сообщили аналитики. Также из исследования следует, что жители ХМАО предпочитают не обсуждать на работе личную жизнь других сотрудников, религию и политику. Лишь 18% респондентов ответили, что у них нет табу при общении с коллегами.