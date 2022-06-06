В Курганской области назвали самые денежные районы для педагогов

Средняя зарплата педагогических работников детских садов в Курганской области за три месяца 2022 года составила 28 523,5 рублей. При этом в Белозерском и Варгашинском районах средняя зарплата воспитателей выше, чем в других муниципалитетах. Данные исследования опубликовал Свердловскстат.
«Средняя заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных организаций муниципальной формы собственности за январь—март 2022 года в Белозерском районе — 30 921, 8 рублей, в Варгашинском районе — 30 880, 9 рублей, в г. Шадринске — 30 124,6 рублей», — говорится в данных Свердловскстата.
Самые низкие средние зарплаты этой категории педагогов в Целинном (23 845,8 рублей) и Половинском (23 777,8 рублей) районах. В Кургане труд воспитателей в среднем оценили в 29 030,4 рублей.
Педагоги дополнительного образования в регионе в среднем получали 30 797,4 рублей в месяц. При этом в Щучанском районе этот показатель существенно выше — 36 885 рублей, а в Звериноголовском районе ниже — 24 041,3 рублей. Средняя зарплата учителей общеобразовательных организаций в Курганской области за три месяца составила 30 163,3 рублей. Данные по районам не представлены. Ранее URA.RU писало, что средняя зарплата учителей в организациях общего образования Курганской области в первом полугодии 2021 года была 37 457 рублей.
Средняя зарплата педагогических работников детских садов в Курганской области за три месяца 2022 года составила 28 523,5 рублей. При этом в Белозерском и Варгашинском районах средняя зарплата воспитателей выше, чем в других муниципалитетах. Данные исследования опубликовал Свердловскстат. «Средняя заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных организаций муниципальной формы собственности за январь—март 2022 года в Белозерском районе — 30 921, 8 рублей, в Варгашинском районе — 30 880, 9 рублей, в г. Шадринске — 30 124,6 рублей», — говорится в данных Свердловскстата. Самые низкие средние зарплаты этой категории педагогов в Целинном (23 845,8 рублей) и Половинском (23 777,8 рублей) районах. В Кургане труд воспитателей в среднем оценили в 29 030,4 рублей. Педагоги дополнительного образования в регионе в среднем получали 30 797,4 рублей в месяц. При этом в Щучанском районе этот показатель существенно выше — 36 885 рублей, а в Звериноголовском районе ниже — 24 041,3 рублей. Средняя зарплата учителей общеобразовательных организаций в Курганской области за три месяца составила 30 163,3 рублей. Данные по районам не представлены. Ранее URA.RU писало, что средняя зарплата учителей в организациях общего образования Курганской области в первом полугодии 2021 года была 37 457 рублей.