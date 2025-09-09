Курганцы добились организации пешеходного перехода на опасном участке у школы

Переход обещали сделать в Кургане в 2025 году
Жители Кургана добивались организации пешеходного перехода на опасном участке улицы возле школы №45. В мэрии пообещали сделать его в ближайшее время. Об этом говорится в ответе от горадминистрации.
«На ваше обращение сообщаем, что работы по организации пешеходного перехода через улицу Профсоюзную вблизи пересечения с улицей Галкинской у школы №45 включены в план на 2025 год», — указано в ответе на сайте «Обратись».
Ранее горожане жаловались, что у школы №45 дети перебегают дорогу и создают опасные ситуации. Курганцы настаивали на установке знаков и разметки пешеходного перехода.
