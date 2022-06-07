В Челябинске нашли безопасный способ производства полиуретана

Ученые нашли способ производить полиуретан без использования боевого отравляющего газа Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Челябинские вуз создал технологию производства полиуретана, которая позволяет выпускать продукцию без использования боевого отравляющего газа фосгена. Разработка принадлежит ученым из Южно-Уральского государственного университета. Об этом 7 июня сообщил доктор химических наук, профессор Вячеслав Авдин.

«Заводы в Европе и Китае для производства полиуретана применяют технологию, разработанную в 1920-х годах, при которой используется фосген — боевой отравляющий газ. Там любая авария на предприятии грозит экологическим бедствием. Мы же разработали технологию без применения фосгена. Эффективность уже доказана в лабораторных условиях, но технология еще не была применена на реальном предприятии», — цитирует ученого ТАСС.

По словам Авдина, внедрение новой технологии производства полиуретана в промышленность планируется в рамках проекта НОЦ Урал на новом заводе, который будет построен в Челябинской области. Также вуз начал сотрудничество с заводом «Современные технологии изоляции», который занимается производством теплоизолированных труб для теплотрасс ЖКХ, транспортировки нефти и газа.