Генпрокурор спас две школы в ХМАО от статуса долгостроя. За срыв сроков наказали чиновников

08 июня 2022 в 11:53 Размер текста - 17 +

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов вмешался с в ситуацию со строительством школ в ХМАО Фото: Софья Сандурская © URA.RU Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов внес представление губернатору ХМАО Наталье Комаровой и ее профильному заму из-за нарушения сроков строительства двух школ в Сургуте. По результатам проведенной проверки объекты были сданы в эксплуатацию. Об этом сообщается на сайте генеральной прокуратуры. «В рамках реализации муниципальной и государственной программ „Развитие образования“ застройщику надлежало построить две школы в 2021 году. С организацией заключены два муниципальных контракта на сумму 1,8 млрд рублей. В ходе проверки установлено, что объекты возводились с нарушением установленных сроков без должного контроля со стороны муниципального заказчика — МКУ „Управление капитального строительства“ и ответственного исполнителя — регионального Департамента образования и молодежной политики», — говорится в сообщении надзорного ведомства. После этого губернатору Югры и ее заместителю были внесены представления, по результатам которого директор департамента образования ХМАО Алексей Дренин и несколько его сотрудников были привлечены к дисциплинарной ответственности. Наказание понес и один из работников сургутского управления капитального строительства. «В отношении главного специалиста муниципального заказчика, не обеспечившего своевременное исполнение условий контрактов, возбуждено дело об административном правонарушении о нарушение порядка ведения реестра контрактов, по результатам рассмотрения которого должностному лицу назначено наказание в виде штрафа. В целях недопущения срыва сроков получения заключения о соответствии одной из построенных школ предъявляемым требованиям и ввода ее в эксплуатацию прокурором Сургута направлены предостережения руководителям МКУ „УКС“ и застройщику», — добавили в генпрокуратуре РФ. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО с официальным визитом прилетал замгенпрокурора РФ Сергей Зайцев. Он провел ряд совещаний в Ханты-Мансийске и Сургуте о текущей ситуации. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов внес представление губернатору ХМАО Наталье Комаровой и ее профильному заму из-за нарушения сроков строительства двух школ в Сургуте. По результатам проведенной проверки объекты были сданы в эксплуатацию. Об этом сообщается на сайте генеральной прокуратуры. «В рамках реализации муниципальной и государственной программ „Развитие образования“ застройщику надлежало построить две школы в 2021 году. С организацией заключены два муниципальных контракта на сумму 1,8 млрд рублей. В ходе проверки установлено, что объекты возводились с нарушением установленных сроков без должного контроля со стороны муниципального заказчика — МКУ „Управление капитального строительства“ и ответственного исполнителя — регионального Департамента образования и молодежной политики», — говорится в сообщении надзорного ведомства. После этого губернатору Югры и ее заместителю были внесены представления, по результатам которого директор департамента образования ХМАО Алексей Дренин и несколько его сотрудников были привлечены к дисциплинарной ответственности. Наказание понес и один из работников сургутского управления капитального строительства. «В отношении главного специалиста муниципального заказчика, не обеспечившего своевременное исполнение условий контрактов, возбуждено дело об административном правонарушении о нарушение порядка ведения реестра контрактов, по результатам рассмотрения которого должностному лицу назначено наказание в виде штрафа. В целях недопущения срыва сроков получения заключения о соответствии одной из построенных школ предъявляемым требованиям и ввода ее в эксплуатацию прокурором Сургута направлены предостережения руководителям МКУ „УКС“ и застройщику», — добавили в генпрокуратуре РФ. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО с официальным визитом прилетал замгенпрокурора РФ Сергей Зайцев. Он провел ряд совещаний в Ханты-Мансийске и Сургуте о текущей ситуации.