Крупный пермский автохолдинг начнет продавать китайские авто

Автоцентр по продаже китайских авто откроют в Березниках Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Один из крупнейших автохолдингов в Пермском крае Verra получил дилерство китайской марки авто Exeed. Компания ранее продавала на региональном рынке Toyota, Porsche и Lexus.

«Пермский автохолдинг Verra оформил дилерство бренда Exeed», — сообщает «Коммерсантъ — Пермь». О начале продаж будет дополнительно сообщено в июне.

Автоцентр, в котором будут продаваться Exeed, расположится в Березниках. Такой выбор гендиректор компании Анна Бояршинова объяснила тем, что в Березниках и Соликамске проживает множество клиентов автохолдинга. По словам руководителя фирмы, в этих городах располагается множество предприятий, для которых большое значение имеет мобильность.

Verra начала работу в 1998 году. За время своего существования компания продавала различные бренды, в том числе BMW, Honda, Peugeot. Позже фирма сосредоточилась на Toyota, Porsche и Lexus. После начала специальной военной операции РФ на Украине, многие западные корпорации стали прекращать поставки своей продукции в Россию, в связи с чем владельцы Verra решили сосредоточиться на оказании сервиса и продаже поддержанных авто.