Челябинский школьник избил до смерти пьющую мать

Юношу задержали, ему готовятся предъявить обвинение Фото: Илья Московец © URA.RU

Школьник из Снежинска (Челябинская область) подозревается в причинении смертельных травм своей матери, которая вела неблагополучный образ жизни. 16-летнтий подросток задержан, рассказал источник URA.RU в правоохранительных органах. В пресс-службе СУ СКР по региону информацию подтвердили.

«Вечером 4 июня женщина вернулась домой в состоянии алкогольного опьянения и инициировала ссору с 16-летним сыном. Он нанес ей несколько ударов руками, от разрыва селезенки она скончалась. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ („Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего“)», — рассказал URA.RU старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР Владимир Шишков.

По данным URА.RU женщине было 35 лет. Она вела неблагополучный образ жизни, нуждалась в уходе, не работала. В семье есть также младший ребенок — девочка начального школьного возраста. Отца у детей не было. Школьник задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения и предъявлении обвинения.