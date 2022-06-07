Пермский миллиардер предрек авторынку РФ изменения из-за санкций

08 июня 2022 в 12:28 Размер текста - 17 +

Александр Репин отмечает, что пермяки раскупили европейские премиальные авто до введения санкций (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Премиальные китайские автомобили не будут пользоваться ажиотажным спросом в Пермском крае в случае ухода с рынка известных европейских брендов. Такой прогноз URA.RU дал владелец пермского холдинга «Сатурн-Р», миллиардер Александр Репин. Отвечая на вопрос о том, как изменится авторынок в условиях санкций, он отметил, что сдерживающим фактором для покупателя может стать стоимость новых автомобилей. Новость по теме Автоэксперт придумал, как ввозить иномарки в Россию «Китайские премиальные машины достаточно хорошие по своим характеристикам. Но они не имеют такого престижного веса, как европейские бренды. Продажи будут на уровне не более 100-150 машин в год. Тем более, китайские автопроизводители достаточно серьезно повысили цены на свои машины. Например, у нас [в „Сатурн-Р-Авто“] цены на HAVAL, который конкурирует с Toyota и Land Cruiser, выросли примерно на 70%. По цене он уже приближается к пяти миллионам рублей (модель HAVAL H9)», — сказал Репин. Бизнесмен отметил, что низкий спрос на китайские автомобили может быть также обусловлен тем, что пермяки до введения санкций успели купить дорогие европейские иномарки. «Условно, два года назад, в Пермском крае машин премиум-класса продавалось не более 500 в год, это и Mercedes-Benz, и Audi, и Range Rover и прочие. Когда начались разговоры о том, что не будут продаваться [премиальные иномарки], когда резко вырос доллар, ажиотажный спрос, в первую очередь, был на дорогие иномарки. На конец 2021-го начало 2022 года было продано не меньше 1000 новых авто», — добавил Репин. По его словам, падение спроса на покупку новых автомобилей премиум-класса в автосалонах холдинга «Сатурн-Р» по итогам года ожидается на уровне 50% по сравнению с 2021 годом. Ранее Минпромторг РФ утвердил перечень товаров, которые будет разрешено ввозить в страну без согласия правообладателя, то есть в обход санкций. В список, в том числе, вошли и иностранные автомобильные бренды: Tesla, Land Rover, Jaguar, Jeep, Bentley и другие. Санкции США, а также стран Запада, стали ответом на спецоперацию, которую Россия проводит на Украине. Президент Владимир Путин заявлял, что санкционное давление на страну продолжается еще с начала 2000-х годов. По его словам, оно направлено на отмену России. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Большая П» .

Премиальные китайские автомобили не будут пользоваться ажиотажным спросом в Пермском крае в случае ухода с рынка известных европейских брендов. Такой прогноз URA.RU дал владелец пермского холдинга «Сатурн-Р», миллиардер Александр Репин. Отвечая на вопрос о том, как изменится авторынок в условиях санкций, он отметил, что сдерживающим фактором для покупателя может стать стоимость новых автомобилей. «Китайские премиальные машины достаточно хорошие по своим характеристикам. Но они не имеют такого престижного веса, как европейские бренды. Продажи будут на уровне не более 100-150 машин в год. Тем более, китайские автопроизводители достаточно серьезно повысили цены на свои машины. Например, у нас [в „Сатурн-Р-Авто“] цены на HAVAL, который конкурирует с Toyota и Land Cruiser, выросли примерно на 70%. По цене он уже приближается к пяти миллионам рублей (модель HAVAL H9)», — сказал Репин. Бизнесмен отметил, что низкий спрос на китайские автомобили может быть также обусловлен тем, что пермяки до введения санкций успели купить дорогие европейские иномарки. «Условно, два года назад, в Пермском крае машин премиум-класса продавалось не более 500 в год, это и Mercedes-Benz, и Audi, и Range Rover и прочие. Когда начались разговоры о том, что не будут продаваться [премиальные иномарки], когда резко вырос доллар, ажиотажный спрос, в первую очередь, был на дорогие иномарки. На конец 2021-го начало 2022 года было продано не меньше 1000 новых авто», — добавил Репин. По его словам, падение спроса на покупку новых автомобилей премиум-класса в автосалонах холдинга «Сатурн-Р» по итогам года ожидается на уровне 50% по сравнению с 2021 годом. Ранее Минпромторг РФ утвердил перечень товаров, которые будет разрешено ввозить в страну без согласия правообладателя, то есть в обход санкций. В список, в том числе, вошли и иностранные автомобильные бренды: Tesla, Land Rover, Jaguar, Jeep, Bentley и другие. Санкции США, а также стран Запада, стали ответом на спецоперацию, которую Россия проводит на Украине. Президент Владимир Путин заявлял, что санкционное давление на страну продолжается еще с начала 2000-х годов. По его словам, оно направлено на отмену России.