Автоэксперт придумал, как ввозить иномарки в Россию

22 марта 2022 в 05:22 Размер текста - 17 +

Эксперты назвали несколько способов ввоза автомобилей в Россию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Из-за того, что в запрете на ввоз автомобилей из-за рубежа не указано, какая именно цена автомобиля предусмотрена планкой в 50 тыс. евро, существует несколько способов перевоза иномарок в Россию. Такой информацией поделились автоэксперты. «Это может быть и отпускная цена завода-изготовителя, и розничная цена автомобиля, и его декларируемая таможенная стоимость», — сообщил «Известиям» независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев. По его мнению, если в расчет будет браться таможенная стоимость машины, то теоретически импортер может ввозить в РФ наиболее простые версии машин, а уже на родине дооснащать их дополнительными опциями. Эксперт считает, что вполне реальной может быть схема, когда машины будут ввозиться через третьи страны, а дальше поставляться к российским дилерам. Он отметил, что это возможно, если у местного импортера нет запрета на перепродажу автомобилей в другие страны. Эксперт сообщил, что если такого права нет, в таком случае российский дилер как частное лицо может приобретать автомобили у иностранного партнера, а затем самостоятельно растаможивать их и ввозить в Россию. 24 февраля Россия начала специальную операцию на Украине по денацификации и демилитаризации. Президент России Владимир Путин уточнил, что в планы не входит оккупация территории, военные РФ будут лишь уничтожать военные объекты, защищая мирных жителей от натиска националистов. Несмотря на это, западные страны ввели несколько пакетов санкции. Что касается автоиндустрии, временно ушли с рынка BMW, Mercedes, Audi, Rolls-Royce. На такой же шаг пошли марки Audi, Skoda, Volkswagen, Bentley, Lamborghini, Ducati, Jaguar и Land Rover. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Из-за того, что в запрете на ввоз автомобилей из-за рубежа не указано, какая именно цена автомобиля предусмотрена планкой в 50 тыс. евро, существует несколько способов перевоза иномарок в Россию. Такой информацией поделились автоэксперты. «Это может быть и отпускная цена завода-изготовителя, и розничная цена автомобиля, и его декларируемая таможенная стоимость», — сообщил «Известиям» независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев. По его мнению, если в расчет будет браться таможенная стоимость машины, то теоретически импортер может ввозить в РФ наиболее простые версии машин, а уже на родине дооснащать их дополнительными опциями. Эксперт считает, что вполне реальной может быть схема, когда машины будут ввозиться через третьи страны, а дальше поставляться к российским дилерам. Он отметил, что это возможно, если у местного импортера нет запрета на перепродажу автомобилей в другие страны. Эксперт сообщил, что если такого права нет, в таком случае российский дилер как частное лицо может приобретать автомобили у иностранного партнера, а затем самостоятельно растаможивать их и ввозить в Россию. 24 февраля Россия начала специальную операцию на Украине по денацификации и демилитаризации. Президент России Владимир Путин уточнил, что в планы не входит оккупация территории, военные РФ будут лишь уничтожать военные объекты, защищая мирных жителей от натиска националистов. Несмотря на это, западные страны ввели несколько пакетов санкции. Что касается автоиндустрии, временно ушли с рынка BMW, Mercedes, Audi, Rolls-Royce. На такой же шаг пошли марки Audi, Skoda, Volkswagen, Bentley, Lamborghini, Ducati, Jaguar и Land Rover.